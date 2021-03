Governador Romeu Zema diz que saúde em Minas está em colapso com COVID

Romeu Zema, governador de Minas Gerais: "Queremos isso em Minas? Ver pessoas morrendo nas ruas? Chegamos ao ponto em que nosso sistema de saúde entrou em colapso. Mais pessoas procuram do que temos capacidade de atendimento. O estado não tem mais capacidade de atendimento" (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)







O governador Romeu Zema (Novo) admitiu ontem, durante entrevista coletiva, que a rede de atenção à saúde do estado entrou em colapso. Segundo ele, há ao menos 200 pessoas à espera por leitos de UTI. Ele citou ainda os números preocupantes do informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde ontem: 85,3% das vagas de terapia intensiva estão ocupadas. “Começamos a assistir a uma cena de horror. Pessoas clamando por atendimento e não há vaga. Queremos isso em Minas? Ver pessoas morrendo nas ruas? Chegamos ao ponto em que nosso sistema de saúde entrou em colapso. Mais pessoas procuram do que temos capacidade de atendimento. O estado não tem mais capacidade de atendimento”, afirmou Zema durante coletiva de imprensa concedida ontem pela manhã.





Zema também foi duro com quem desrespeita as medidas: “É uma questão humanitária. Todos precisamos ter consciência. Quem sai na rua desnecessariamente, quem faz alguma aglomeração, na minha opinião pode ser tachado de assassino. Porque ele pode estar transmitindo um vírus para uma pessoa que não vai ter atendimento”, pontuou o governador de Minas Gerais. “Qualquer contaminado a mais pode ser um óbito a mais, porque o estado não tem mais capacidade de atendimento.”





A entrevista coletiva teve também a presença do recém-empossado secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Souza Rodrigues. O governador detalhou a expansão da chamada onda roxa do pPrograma Minas Consciente para todo o estado. A partir de hoje, apenas serviços essenciais devem funcionar nos 853 municípios mineiros.





A onda roxa, fase mais restrita do Minas Consciente, inclui o chamado toque de recolher a partir de hoje por 15 dias. Ou seja: apenas atividades essenciais têm autorização para funcionar entre as 5h e as 20h. A circulação das pessoas também ficou mais restrita. A orientação é que os mineiros saiam de casa apenas para trabalhar ou para uso de serviços essenciais, como compras em farmácias e supermercados.





Para garantir o cumprimento das regras, o comandante-geral da Polícia Militar afirmou que a corporação vai reforçar o patrulhamento durante toda a fase crítica da pandemia, em ação coordenada com as guardas municipais. “A partir das 20h, vamos reforçar nossa atuação. Seguimos apenas com orientação. Vamos estar conscientizando, alertando, para que todos saibam da gravidade do momento que estamos vivendo”, detalhou o militar.





“Agora estamos nos metros finais. Não tem condição de dar atendimento médico. Não temos outra alternativa a não ser tomar essa atitude. Não temos vagas nas unidades de saúde. Quer ver as pessoas morrerem nas ruas?”, complementou o governador Romeu Zema.





FALTA DE OXIGÊNIO E ANESTÉSICOS

O secretário Fábio Baccheretti admitiu que Minas “pode vir a enfrentar” falta de oxigênio hospitalar e de insumos do kit de entubação. Ao menos 12 prefeituras do Norte de Minas registraram desabastecimento escassez desses itens ontem: Bocaiúva, Brasília de Minas, Coração de Jesus, Espinosa, Jaíba, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Salinas, Taiobeiras e Varzelândia. “A gente já vem pedindo apoio do Ministério da Saúde já prevendo esse aumento de consumo de oxigênio, para que não haja falta de suprimento no decorrer desses dias. Lembrando que o Brasil, hoje, é o epicentro do mundo em COVID, está consumindo muito esses medicamentos (do kit de entubação). Então, provavelmente, esse consumo vai afetar a distribuição”, afirmou Baccheretti.





Ele disse que o estado registra faltas pontuais de oxigênio em algumas instituições. “O oxigênio é um insumo essencial complexo em sua logística. A maioria dos hospitais grandes, que têm leitos de CTI, utilizam grandes reservatórios de oxigênio líquido. Mas os leitos que estão sendo ampliados, muitas vezes, não dá tempo de criar essa estrutura. Não são leitos com cilindros de oxigênio, eles utilizam balas de oxigênio. A logística dessa modalidade é complexa, é preciso trocar várias vezes. Então, está sendo feita pelas empresas fornecedoras de oxigênio uma grande estruturação logística no estado. É uma questão muito mais logística do que outra coisa”, afirmou.





Já sobre os itens do kit de entubação, o secretário afirmou que a Secretaria de Saúde montou estoque de retaguarda para evitar desabastecimento. “Fizemos uma compra recente (dos insumos do kit). Lembrando que esse medicamento é essencial e o hospital tem que comprar na sua rotina, mas nós, como estado, compramos uma quantidade para poder distribuir às regiões onde mais faltam”, garantiu.





Um comunicado divulgado pela Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amans) confirma escassez ou desabastecimento de oxigênio no Norte de Minas. A entidade pede ajuda do governador Romeu Zema para aquisição do produto, além de apoio financeiro para enfrentamento da pandemia.





“O pedido da Amans foi também de socorrer as famílias em vulnerabilidade social, com a distribuição de cestas básicas. Por causa das medidas restritivas, que impedem a retomada das aulas, as prefeituras não estão contratando os professores e demais trabalhadores do setor e, com isso, são milhares de pessoas sem essa opção de sobrevivência. Aliado a isso, há as famílias carentes e, por isso, o apelo da Amans para, de imediato, serem distribuídas cestas básicas que amenizem o quadro de fome de diversas famílias”, diz o texto.





Governo estuda auxílio para o comércio

O governo de Minas disse que estuda criar um auxílio para comerciantes e pessoas da área da cultura. “Já solicitamos à Secretaria da Fazenda, que avalia o que pode ser feito. Tivemos, inclusive, uma reunião na semana passada com representantes da área de cultura e entretenimento, que já trouxeram propostas para que esse setor possa receber algum tipo de auxílio, e isso está sendo analisado também. Nós sabemos que essas pessoas foram as mais afetadas, a área de cultura principalmente. A Lei Aldir Blanc ajudou muito, mas com essa nova cepa do vírus nós talvez tenhamos que fazer alguma coisa a mais”, informou o governador.





Também haveria um auxílio para o comércio. “Lembrando que, no ano passado, fizemos uma ajuda expressiva. Foram destinados, eu não tenho o número aqui, mas uma ajuda para mais de 500 mil pessoas. Foi algo muito expressivo no ano passado, em outubro, novembro e dezembro. Pagamos em três vezes um auxílio”, afirmou Zema. O auxílio citado foi de R$ 39 mensais, destinado às famílias em vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), mas ele foi suspenso após três parcelas.





O QUE PODE FUNCIONAR

ONDA ROXA

Setor de alimentos (excluídos bares e restaurantes, que só podem via delivery)

Serviços de saúde (atendimento, indústrias, veterinárias etc.)

Bancos

Transporte público (deslocamento para atividades essenciais)

Energia, gás, petróleo, combustíveis e derivados

Manutenção de equipamentos e veículos

Construção civil

Indústrias (apenas da cadeia de atividades essenciais)

Lavanderias

Serviços de TI, dados, imprensa e comunicação

Serviços de interesse público (água, esgoto, funerário, correios etc.)





Outras medidas