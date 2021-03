Médico Marcelo Queiroga é o quarto ministro a assumir a pasta da Saúde

Marcelo Queiroga já concedeu entrevistas defendendo uso de máscaras e o isolamento social (foto: MARCOS OLIVEIRA/AFP)







Depois da recusa da cardiologista Ludhmila Hajjar, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), anunciou, ontem à noite, no Palácio da Alvorada, o nome do também cardiologista Marcelo Queiroga para assumir o Ministério da Saúde no lugar do general Eduardo Pazuello. Nascido em João Pessoa, Queiroga, que é amigo da família Bolsonaro, já foi indicado para a presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Atualmente, ele chefia a Sociedade Brasileira de Infectologia e também defende o isolamento social. Ele foi recebido por Bolsonaro no Palácio da Alvorada e assume no momento mais crítico da pandemia no país. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.057 mortes e 36.239 casos. No total, já são 279.286 óbitos e 11.519.609 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Já se recuperaram 10.111.954 de pacientes e estão em acompanhamento 1.128.369, segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).





“Foi decidida agora à tarde a indicação do médico doutor Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conhecia há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. Tem tudo no meu entender para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez”, disse o presidente no Palácio da Alvorada. Segundo o chefe do Executivo, o novo ministro terá liberdade para criar ideias para controlar a pandemia: “Queiroga, também gestor, mas muito mais entendido na questão de saúde, vai fazer outros programas que interessem cada vez mais pra diminuir o número de pessoas que vem a entrar em óbito por ocasião dessa doença que se abateu no mundo todo”, afirmou.





Apesar de deixar a Saúde, Pazuello comandará a equipe de transição até que Queiroga esteja totalmente habituado à função. Segundo Bolsonaro, o trabalho vai durar de uma a duas semanas. Ele também fez elogios a Pazuello, que assumiu o Ministério da Saúde em 15 de maio do ano passado. “O trabalho do general Pazuello foi muito bem-feito, a parte de gestão foi muito bem-feita com ele e agora vamos partir para uma parte mais agressiva no tocante de combate ao vírus”, afirmou. O presidente, no entanto, não justificou a saída de Pazuello.





Queiroga é o quarto ministro da Saúde no governo de Bolsonaro. O primeiro foi Henrique Mandetta, demitido em abril do ano passado depois de divergências com o presidente sobre o uso da cloroquina, que não tem comprovação científica. Em seguida, Nelson Teich assumiu a pasta, no entanto foi exonerado pelo chefe do Executivo, dando a vaga a Pazuello, que agora não resistiu às pressões.





PERFIL

O cardiologista Marcelo Antônio Cataxo Queiroga Lopes tem 55 anos e assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2019. É casado com uma médica pediatra e tem três filhos, dois médicos e um advogado. Formado pela Universidade Federal da Paraíba, em 1988, concluiu residência médica no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, quatro anos depois. Cursa doutorado em Bioética na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Portugal). É diretor do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia do Hospital Alberto Urquiza Wanderley e cardiologista no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, ambos na Paraíba.





Diferentemente de Eduardo Pazuello, Queiroga mostrou-se favorável ao isolamento social e ao uso de máscaras para tentar controlar a COVID. Desde o início da pandemia, participou de vários seminários virtuais destacando a importância das medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).





Adepto das redes sociais, o novo ministro fez referência a Bolsonaro numa postagem no Twitter em 2019 ao postar uma foto antiga do então deputado federal ao lado de Eneas Carneiro – político de extrema-direita que morreu em 2007. “Encontro de dois grandes brasileiros”, publicou Queiroga.





No ano passado, o médico respondeu a uma postagem do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que fez um boletim médico do presidente da República após retirada de cálculo da bexiga. “Com a graça de Deus nosso presidente Jair Bolsonaro vai superar mais essa adversidade", escreveu Queiroga ao parlamentar.





“Eu não pedi para sair”

Antes do anúncio do nome do cardiologista Marcelo Queiroga para o seu lugar no Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello concedeu entrevista coletiva e negou que esteja com problema de sáude e que tenha pedido para sair a Bolsonaro. Ex-secretario-executivo do ministério, Pazuello assumiu a pasta em 15 de maio do ano passado em meio a uma crise administrativa no alto escalão do governo. Ele ocupou o lugar do oncologista Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo depois de divergências com Bolsonaro no uso da cloroquina. O primeiro a chefiar a Saúde foi o também médico Luiz Henrique Mandetta, demitido do governo em 16 de abril.





"Pazuello vai sair? Um dia sim… Eu não estou doente, eu não pedi para sair. Estamos trabalhando focados na missão. Quando o presidente tomar a decisão, vamos fazer a transição", comentou o general, anunciando que o Brasil tem à disposição 562 milhões de doses de vacina contra a COVID-19 contratadas em 2021. “Isso não é uma brincadeira. É a pandemia, o Ministério da Saúde... Eu não pedi para ir embora e nem vou pedir. É um trabalho em conjunto. Não cabe a mim dizer se haverá uma substituição, isso cabe ao presidente”, completou.





No entanto, o general admitiu que seria exonerado do cargo: “O presidente está sim pensando em uma substituição. Está avaliando nomes. É continuidade. Vocês não estão acostumados com isso, com político que larga a caneta. Não faremos assim, faremos a transição assim que for mandado”.





AMEAÇAS DE MORTE

Cotada para assumir o Ministério da Saúde, a médica cardiologista Ludhmila Hajjar recusou o convite do presidente Jair Bolsonaro. Depois de se reunir por duas vezes com o chefe do Executivo em Brasília, ela alegou “motivos técnicos” e não aceitou as condições impostas pelo Palácio do Planalto. A médica comunicou a recusa do convite em conversa ontem à tarde. No primeiro encontro, domingo à noite, ela foi recebida por Bolsonaro e por Pazuello. Outro que participou da reunião foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.





Entre os pontos de discordância, a médica disse defender o isolamento social e rejeitar o tratamento precoce, que não tem comprovação científica. Mesmo com crítica de várias entidades médicas do país e da população, a medida tem sido defendida insistentemente por Bolsonaro desde o início da pandemia e contribuiu para a exoneração dos ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich no ano passado, gerando mal-estar no governo.





"O Brasil precisa de protocolos, e isso é pra ontem. Estamos discutindo azitromicina, ivermectina, cloroquina. É coisa do passado. A ciência já deu essa resposta. Cadê um protocolo de tratamento? Perdeu-se muito tempo na discussão de medicamentos que não funcionam", afirmou a cardiologista, em entrevista à GloboNews. Ela reiterou que o Brasil vive “momento sombrio” na pandemia e que terá entre “500 mil e 600 mil mortes”.





Outro fator que contribuiu para que a médica não aceitasse o cargo foi a interferência de Bolsonaro nas ações de saúde. Ela reforçou a intenção de montar uma equipe própria na pasta, mas o presidente não autorizou. Ludhmila também apresentou uma proposta de aumentar leitos em locais com maior difícil acesso. Mais uma vez a ideia foi malvista.





Ela contou que foi alvo de ataques durante o período em que seu nome foi cotado para assumir o comando do Ministério da Saúde. “Nestas 24 horas, houve uma série de ataques a mim. (...) Estou num hotel em Brasília, e houve três tentativas de entrar no hotel. Pessoas que diziam que estavam com o número do quarto e que eu estava esperando-os. Diziam que eram pessoas que faziam parte da minha equipe médica. Se não fossem os seguranças do hotel, não sei o que seria foi assustador”.





Além disso, a médica disse que hackers criaram perfis falsos no Twitter no Instagram, além de divulgar o número de celular nas redes sociais e receber ameaça de morte.