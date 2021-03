Daniel Silveira deixa presídio

Parlamentar bolsonarista foi solto por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes (foto: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo %u2013 17/2/21)





Após 26 dias de prisão, o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) deixou o Batalhão Especial Prisional (BEP) de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, às 16h38 de ontem. A Polícia Militar interditou a rua para que o parlamentar passasse. Cerca de 40 fãs de Silveira cercaram o veículo em que o parlamentar estava e o aplaudiram. Na saída, de dentro de um carro, Silveira ganhou um buquê de flores de uma admiradora e não falou com a imprensa – a decisão judicial que permitiu que ele saísse da prisão o impede de conceder entrevistas sem autorização judicial. Silveira foi para casa, em Petrópolis, onde passará a cumprir prisão domiciliar.





A decisão judicial que libertou Silveira do BEP foi emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que também é o autor da ordem de prisão do deputado, depois ratificada em votação na Câmara dos Deputados. Segundo a decisão do ministro, o deputado fica liberado para exercer o mandato parlamentar da própria residência, mas proibido de acessar, inclusive por meio de assessoria, suas redes sociais.





Moraes também vetou que Silveira conceda qualquer espécie de entrevista sem autorização judicial, ou que tenha acesso ou contato com investigados nos inquéritos que apuram financiamento e organização de atos antidemocráticos e a disseminação de notícias falsas e ataques a ministros do STF. O parlamentar ainda não poderá receber visitas prévias sem autorização judicial.





Nesta semana, o ministro havia negado um pedido de liberdade do deputado. No despacho, afirmou que só reavaliaria a prisão após o tribunal decidir se recebe ou não a denúncia contra o parlamentar. Na quinta-feira, o STF decidiu adiar essa análise. “Entretanto, conforme salientado pela Procuradoria Geral da República, não se faz necessária, ao menos no presente momento, a manutenção da extrema restrição à liberdade, podendo ser eficazmente substituída por outras medidas cautelares alternativas", escreveu Moraes.





Ainda em fevereiro, a PGR apresentou denúncia contra o deputado por grave ameaça e incitar a animosidade entre o tribunal e as Forças Armadas. No dia 16 daquele mês, Silveira foi preso por determinação de Moraes, horas após divulgar um vídeo com apologia ao Ato Institucional 5 (AI-5) e discurso de ódio contra os integrantes da Corte. A ordem foi proferida pelo ministro pela prática de crime inafiançável.





Recurso

O advogado Jean Cleber Garcia, que defende Daniel Silveira, contestou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, após seu cliente ficar por 27 dias preso do Batalhão Especial Prisional (BEP), no Fonseca, em Niterói (RJ). “O constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da prisão do deputado, agora na modalidade domiciliar, será objeto de pedido de reforma pelo Pleno da Corte Superior, para que seja restabelecida a segurança jurídica e respeitada a Constituição Federal", afirmou Garcia em nota ontem, quando se espera a soltura de Silveira, prevista para o fim do período da tarde.





A transferência para uma prisão domiciliar acontece no mesmo dia em que a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) completa três anos. Silveira, ex-policial, ficou conhecido no país por quebrar a placa em homenagem à vereadora, durante sua campanha eleitoral em 2018.





Apoiadores

Cerca de 30 pessoas, com bandeiras do Brasil e faixas de repúdio ao STF, estavam na porta do Batalhão Especial Prisional (BEP), em Niterói (RJ), desde o início da tarde de ontem, aguardando a libertação do deputado federal Daniel Silveira. Quando o semáforo em frente à entrada do BEP fechava, os manifestantes iam até a faixa de pedestres expor as faixas e bandeiras. Um rapaz com megafone e uma placa de rua com o nome de Daniel Silveira fazia discurso em favor do parlamentar.





A placa é uma alusão ao episódio em que Silveira, ainda candidato a deputado federal, em 2018, quebrou uma placa de rua em homenagem à vereadora Marielle Franco. “Esse defensor da Constituição é que merece uma rua em nome dele, esse sim", repetia o rapaz. Quando alguém que passa de carro ou a pé faz críticas a Bolsonaro, o grupo retruca xingando. Um rapaz negro que passou a pé, por volta das 14h50, se envolveu em um princípio de agressão física e foi conduzido a uma delegacia, acusado de insultar os defensores de Silveira.





Morte de Marielle é lembrada

No dia em que os assassinatos de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, completam três anos, lideranças políticas foram às redes sociais ontem prestar homenagem e cobrar respostas sobre o crime. Marielle foi uma das vereadoras mais votadas nas eleições do Rio de Janeiro em 2016 e, ainda em seu primeiro mandato, foi executada a tiros junto com seu motorista. Apesar da prisão de suspeitos de envolvimento, ainda não se sabe quem foi o mandante do assassinato.





“A execução de uma vereadora é um crime político e o Estado brasileiro tem o dever de identificar qual grupo é capaz de matar para fazer política”, escreveu o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ), amigo e padrinho político de Marielle. A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) exigiu justiça: “em meio à tanta dor, seguimos defendendo seu legado e exigindo justiça”. O deputado David Miranda (PSOL-RJ) ressaltou o legado deixado por sua antiga colega de sigla. "Nestes anos outras Marielles foram eleitas para ocuparem os parlamentos do Brasil afora. Você virou semente!", publicou.





Representantes do PT na Câmara dos Deputados também engrossam o coro dos que cobram por uma resolução no caso. Em suas redes, Erika Kokay (DF), Padre João (MG), Reginaldo Lopes (MG) e José Guimarães (CE) reforçaram as perguntas que vem ecoando nos últimos três anos: “Quem mandou matar Marielle? E por quê?”.