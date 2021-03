Grupo de manifestantes faz buzinaço contra Doria e STF em Guarujá

Um grupo de manifestantes fez um buzinaço neste domingo, 14, na orla da praia de Astúrias, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ao som do hino nacional, empunhavam no primeiro carro da manifestação bandeiras com os dizeres "Fora Doria" e "STF vergonha nacional". A manifestação, por volta das 12h30, contou com ao menos 15 veículos, acompanhados por uma viatura da Polícia Militar.



Na faixa de areia, parcialmente isolada por gradis, adotados desde o aumento das medidas de isolamento social pelo crescimento das infecções e mortes pela covid-19 no Estado de São Paulo, banhistas que furaram a restrição aplaudiram o movimento.



O grupo, aliás, fez uma breve pausa na frente do edifício Solaris, onde fica o triplex objeto de ação contra o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.



A maioria dos manifestantes usava máscaras, mas havia alguns sem o item ou com ele abaixado no rosto.



Neste sábado, o Brasil registrou mais 1.940 mortes em razão da pandemia, num momento em que a média móvel de óbitos semanal bateu recorde pelo 15º dia consecutivo.