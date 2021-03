Julgamento da suspeição de Moro nas condenações de Lula é suspenso

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal: "Eu não cheguei aqui pelas mãos do PT, portanto sou insuspeito de ter simpatias e envolvimento com o PT. Eu sempre soube distinguir o que é ser adversário do que é ser inimigo" (foto: FELIPE SAMPAIO/SCO/STF)







Brasília – Após pedido de vista do ministro Nunes Marques, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal interrompeu ontem o julgamento da suspeição do ex-juiz federal Sergio Moro nas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Operação Lava-Jato. Marques alegou que precisa analisar os autos do processo antes de proferir seu voto e nem data tem para apresentá-lo. O ministro, que assumiu o lugar de Celso de Mello em 2020, argumentou que, ao contrário dele, seus colegas da segunda turma já são "senhores no conteúdo do processo". Dessa forma, não teriam dificuldades em proferir o voto, mesmo em curto espaço de tempo. "Então, senhor presidente, peço as devidas escusas a Vossas Excelências, mas preciso pedir vista para analisar o conteúdo desse processo", afirmou Marques.





O julgamento foi retomado ontem pelo presidente da Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes. Edson Fachin e Cármen Lúcia já haviam votado a favor de Moro, ou seja, negando sua parcialidade nos processos. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski empataram o julgamento votando contra o ex-magistrado da Lava-Jato. Cármen Lúcia, entretanto, sinalizou que pode mudar seu voto.





Antes do pedido de Nunes Marques, Gilmar Mendes foi contundente em seu voto, chamando Moro várias vezes de “juiz acusador”. Ele também criticou o fato de que, no seu entender, quando da condução coercitiva de Lula, em 2016, o juiz propiciou uma "exposição atentatória à dignidade e à presunção de inocência do investigado", o que lhe deu "absoluta clareza" de que a imparcialidade de Moro seria maculada.





“Não se combate crime cometendo crime”, disse também Gilmar Mendes. Na conclusão de seu voto, Gilmar Mendes afirmou ainda que a suspeição de Moro analisada pelo Supremo diz respeito especificamente a Lula, não sendo possível beneficiar outros réus da Lava-Jato. "Ressalto que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra Luiz Inácio Lula da Silva, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz Sergio Moro. Assim, a suspeição declarada não é aqui estendida a outros processos ou réus da denominada Operação Lava-Jato", disse.





"Eu não cheguei aqui pelas mãos do Partido dos Trabalhadores, portanto sou insuspeito de ter simpatias e envolvimento com o PT. Eu sempre soube distinguir o que é ser adversário do que é ser inimigo", pontuou o ministro, que foi indicado ao STF no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002. Gilmar Mendes chamou a situação de "show midiático" e afirmou que, ao olhar o retrospecto de Sergio Moro, é possível afirmar que, em diversas vezes, ele não se conteve em “pular o balcão”, mas que "gerenciava os efeitos extraprocessuais da exploração midiática dos acusados".





O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para declarar a suspeição (parcialidade) do ex-juiz federal Sergio Moro no caso do triplex do Guarujá, e por consequência, anular as decisões no processo.





FACHIN

Num contragolpe a Gilmar Mendes, o ministro Edson Fachin pediu que o julgamento sobre o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula pedindo a suspeição de Moro fosse levado ao plenário do STF. Fachin queria quer que o julgamento pautado por Gilmar fosse adiado. Na segunda-feira, Fachin anulou todas condenações de Lula, alegando incompetência da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Gilmar, entretanto, discordou de Fachin.





Caso a suspeição de Moro seja aprovada, todas as provas coletadas nos processos envolvendo o ex-presidente Lula serão anuladas. Com isso, todo o trabalho que será feito pela Justiça Federal do Distrito Federal terá de começar do zero. Nada poderá ser aproveitado, aumentando as chances de prescrição do caso. Na segunda-feira (8), Fachin, relator da Lava-Jato no STF, anulou todas as condenações contra o ex-presidente na Justiça Federal do Paraná, transferindo os processos para o tribunal do DF. Com essa ação, Fachin queria preservar Moro e os demais processos da Lava-Jato, pois também considerou extinta a ação movida por Lula levantando a suspeição do ex-juiz.





Se a 2ª Turma do STF decidir pela suspeição contra Moro, não só as provas contra Lula serão anuladas. Poderá haver um efeito cascata em todos os demais processos da Lava-Jato. O ex-juiz e procuradores da República da força-tarefa que investigaram a corrupção na Petrobras foram pegos combinando ações, inclusive forjando provas e testemunhas. Eles negam irregularidades. Os diálogos registrados por meio da Operação Spoofing foram liberados para a defesa de Lula.

Ciro Gomes disse que não vai procurar Lula para conversar sobre 2022 (foto: PAULO FILGUEIRAS/EM/D.A PRESS - 14/10/19)

“Não vejo futuro com o passado lulopetista”

Brasília – O ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) defendeu ontem a criação de uma chapa para disputar as eleições presidenciais de 2022 que inclua representantes políticos para além da esquerda. Entretanto, em entrevista à rádio CBN, Ciro disse ter reservas em relação a compor com o PT e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve os direitos políticos restaurados. "O que eu quero dizer é que o Brasil precisa, diante do problema grave que temos, construir um caminho de futuro e, francamente, não vejo o caminho de futuro ser construído com a volta ao passado lulopetista envelhecido, desgastado e inconfiável, e, pior, que tem a característica de fazer o outro lado se reunir também com base no ódio", disse Ciro.





"Acabei de comemorar a devolução dos direitos políticos do Lula, porque ele tinha direito a isso. A vida inteira lutei, mas, se sob o ponto de vista jurídico ele tem esses direitos, politicamente, ele faz parte grave do problema brasileiro", completou o ex-ministro. Ciro disse que aceita se reunir com todo brasileiro para discutir uma aliança para as próximas eleições, mas ressaltou que não pretende ligar para conversar com Lula. Segundo o ex-ministro, a participação do PT no pleito de 2022 contribui para a polarização da disputa.





"Já disse e quero repetir que o Brasil não cabe na esquerda. A esquerda tem seu valor, mas o Brasil é um Estado muito mais complexo, difícil e heterogêneo", afirmou. "Entretanto, para ser muito franco, o comportamento do lulopetismo é parte central do problema, o que volto a dizer, não elimina a possibilidade de diálogo", completou Ciro.





O ex-ministro também reforçou a necessidade de se aguardarem as próximas etapas do julgamento do ex-presidente, que deverão determinar se foram corretas ou não as decisões da Vara de Curitiba. "A petezada está toda soltando foguetes e abrindo champanhe, mas isso é uma coisa apressada. Precisamos deixar o tempo amadurecer", reforçou Ciro.





Marco Aurélio se diz “perplexo”

Brasília – A decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular os processos e condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Operação Lava-Jato joga luz mais uma vez ao racha na corte. Em entrevista à rádio Bandeirantes, o decano Marco Aurélio Mello admitiu ter sido pego de surpresa com o parecer e afirmou que o sentimento é de 'perplexidade'. "Fiquei surpreso de voltar-se à estaca zero depois das ações serem julgadas, de haver pronunciamento do TRF, do STJ", disse.





Em decisão monocrática na segunda-feira, Fachin, que é relator no STF dos processos abertos a partir das investigações da Lava-Jato, redirecionou as ações penais envolvendo o ex-presidente de Curitiba para o Distrito Federal. Na avaliação do ministro, como as denúncias extrapolam o escândalo de corrupção da Petrobras revelado pela operação, o juízo de Curitiba não tinha competência para julgar e processar os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e das doações da Odebrecht.





A justificativa foi colocada em dúvida por Marco Aurélio na entrevista. Para o ministro, o argumento é discutível. "Vamos aguardar para ver os desdobramentos, se terá ou não a impugnação a essa decisão", afirmou. "Habeas corpus é da competência do colegiado. Eu mesmo não julgo habeas corpus individualmente", acrescentou. Ainda na avaliação do decano, a decisão de Edson Fachin é 'péssima' para a imagem do Judiciário e 'frustra' a sociedade. "Ele potencializou, não há a menor dúvida, o princípio da territorialidade. O que revela esse princípio? Que é competente o órgão julgador do local da prática criminosa. Aí, entendeu que o ex-presidente Lula praticou os atos aqui em Brasília. Mas o próprio Código de Processo Penal prevê dois institutos que afastam a territorialidade. Refiro-me à continência, quando se tem no processo vários acusados, e à conexão probatória – estarem os fatos interligados. Esses dois institutos geram a prevenção de um certo juízo. Agora, para o Judiciário, isso foi péssimo, já que a sociedade fica decepcionada, depois de tantos procedimentos, voltar-se à estaca zero”, criticou.





Na entrevista, o ministro também marcou oposição ao movimento de extinguir o habeas corpus de Lula, que pede a declaração de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Fachin declarou 'a perda de objeto' do recurso ao anular as condenações do petista. Para Marco Aurélio, a suspeição precisa ser analisada pelo plenário. Há de haver uma resposta. Agora, que a resposta seja a partir da legislação de regência, não se chegando à transformação do juiz Sérgio Moro de mocinho em bandido. Foi um grande juiz. Pena ele ter virado as costas à cadeira de juiz para assumir um cargo de auxiliar do presidente da República”, disse o decano.





ENQUANTO ISSO ...

...Compra de mansão de Flávio é investigada

A Corregedoria da Justiça do Distrito Federal vai investigar dados da compra de uma mansão de R$ 6 milhões pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Além do parlamentar, sua mulher, Fernanda Antunes Bolsonaro, não esclareceu na escritura informações com os documentos e a renda mensal do casal. A cópia da escritura entregue pelo 4º Ofício de Notas do Distrito Federal recebeu tarjas pretas em 18 trechos, que contêm informações como documento de identidade, CPF, CNPJ e renda dos compradores. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, o tabelião Allan Guerra Nunes, responsável pelo cartório, alegou que não houve tratamento privilegiado. Segundo ele, as informações foram omitidas com base na Lei 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. Flávio se dispôs a pagar R$ 2,8 milhões com recursos próprios e financiou os R$ 3,1 milhões restantes pelo Banco de Brasília (BRB) a uma taxa de juros nominal de 3,65% ao ano e efetiva de 3,71% ao ano. Ele pagou R$ 181 mil à vista para quitar impostos e outras taxas referentes ao imóvel, que fica em área nobre de Brasília. A casa tem 1,1 mil m² de área, com quatro suítes, academia, piscina e spa. Flávio diz que a compra do imóvel foi legal: "Tudo registrado em escritura pública. Qualquer coisa além disso é pura especulação ou desinformação por parte de alguns veículos de comunicação", afirmou ele em vídeo após a compra.