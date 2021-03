Bancada mineira do Novo diz que manterá independência com Bolsonaro

Tiago Mitraud (Novo-MG), deputado federal: "A nossa posição na bancada, independentemente da posição política do presidente ou do governo, é de atuar com independência e com viés técnico para as decisões que são colocadas em votação" (foto: CLEIA VIANA/EM/D.A PRESS)







Deputados federais e estaduais de Minas Gerais e vereadores de Belo Horizonte filiados ao partido Novo consideram que a nova diretriz partidária apresentada pela legenda pouco impacta nas ações dos parlamentares. A opinião é partilhada pelos dois deputados federais mineiros filiados ao Novo: Lucas Gonzalez e Tiago Mitraud. Na última segunda-feira, a direção nacional do Novo informou que fará oposição ao governo Bolsonaro.





“A decisão é do diretório. O Novo, até por zelo ao estatuto, tem distinção entre diretório e mandatário. As partidárias são do diretório, as mandatárias dos mandatários. O governador Zema, por exemplo, não é consultado sobre questões partidárias. Mas a atualização, na prática, muda muito pouca coisa, a bancada do Novo na Câmara continua independente, votando sim ao que for importante ao Brasil e não ao que for contra. Na prática não muda nada, temos coisas mais importantes para nos preocupar”, afirmou Gonzalez.





Já Mitraud afirmou: “Foi uma decisão do diretório, que tem atribuições distintas de mandatários e somente busca reforçar ou deixar claras essas diferenças do partido com o governo. Ao mesmo tempo, também deixa claro que nossa posição na bancada, independentemente da posição política do presidente ou do governo, é de atuar com independência e com viés técnico para as decisões que são colocadas em votação. Foi um esclarecimento que o diretório quis fazer, mas na prática não muda muito, ao menos na nossa atuação na Câmara”.





No âmbito estadual, a visão é semelhante. "Para mim, não muda em nada, é o Novo sendo o Novo", afirmou Bartô, um dos três deputados estaduais da legenda em Minas Gerais. Guilherme da Cunha, também deputado estadual, entende que a independência seguirá como pauta dos parlamentares da legenda, sem fazer uma “oposição por oposição”.





“É uma posição que ressalta o que é mais importante na atuação partidária do Novo. Quer dizer que a bancada federal seguirá votando o que for melhor para o Brasil, independentemente de projetos terem apoio ou não do governo ou do líder. O Novo não fará oposição por oposição, não votará contra qualquer matéria do governo, seguirá votando como tem votado, de acordo com seus princípios e valores. Se fosse diferente, mandar fazer oposição por oposição, eu ficaria bastante desconfortável, mas não é o caso”, comentou.





A deputada estadual Laura Serrano concorda com o colega. “É uma resolução que compete ao diretório nacional e uma decisão institucional, partidária, mas que não se reflete em termos práticos na bancada federal, por exemplo. Imagino que todos os parlamentares, em âmbito nacional, estadual, municipal, vão ter uma atuação de modo a defender nossos princípios, valores, o liberalismo e aquilo que vai ser melhor para a população.”





Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tem três vereadores filiados ao Novo, o discurso se mantém. “Quando a gente fala de oposição ou situação, é um radicalismo. Não compactuo com isso, vou sempre me pautar pelo que é bom para a população. Caso seja bom, estarei junto, mas se for ruim não vou corroborar. Isso, para mim, não muda, independentemente da nova resolução”, avalia Braulio Lara.





“Já está claro para o Brasil que o governo Bolsonaro não representa os valores liberais, por isso o posicionamento do diretório nacional reforça os valores que movem o nosso partido. O diretório nacional determina o posicionamento do partido e as bancadas seguem com independência para realizar o seu trabalho, defendendo nossos valores e sempre se posicionando pelo que acreditamos ser melhor para nossa cidade, estado e país”, disse Marcela Trópia. O Estado de Minas também tentou contato com outros políticos do Novo em Minas Gerais, como o governador Romeu Zema, para comentar a nova diretriz do partido. A reportagem, contudo, não teve retorno.





CAMPANHA

Nas eleições de 2018, o Novo lançou o seu então presidente nacional João Amoêdo na disputa pelo Palácio no Planalto. No segundo turno, ele declarou voto em Jair Bolsonaro, mas no Novo não apoiou nenhum candidato. “Após dois anos de governo, vemos que o bolsonarismo pode causar tanto mal quanto o petismo aos brasileiros. O Novo é, e sempre será, oposição a qualquer ideologia política perversa e populista que vá na direção oposta da construção do Brasil que merecemos”, diz trecho da nota do Novo que atualiza a diretriz partidária.





De viés liberal e com foco em pautas econômicas, a legenda fundada em 2011 estreou na Câmara dos Deputados na eleição de 2018, com uma bancada com oito nomes. A nova diretriz partidária diz que a legenda se posiciona como oposição ao governo federal. "Orientação essa que norteará desde já tanto nossas posições institucionais quanto nossas candidaturas para 2022", afirma o documento.





"Como bem explicitado na diretriz, a bancada federal permanecerá formalmente independente. Não vamos nos associar a qualquer legenda por oposição pura e simples. Temos nossos valores. Está claro que somos um partido que trabalha pela liberdade, ao contrário de outros partidos que defendem a bênção do Estado para tudo", afirmou o líder da bancada do partido na Câmara, Vinícius Poit (SP). "Vamos nos opor ao governo como já vínhamos fazendo quando não concordarmos com o que é proposto ou apresentado. Porém, votaremos a favor das pautas que acreditamos serem importantes para o país, ainda que isso signifique votar com o governo", completou o deputado. No Twitter, a vereadora da cidade de São Paulo Cris Monteiro chegou a pedir o impeachment de Bolsonaro ao anunciar as novas diretrizes. "Somos oposição ao governo Bolsonaro! #ImpeachmentJa", escreveu.





Para a definição da nova postura, o partido cita o abandono das políticas anticorrupção e o encerramento da Operação Lava-Jato, a atuação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a postura de Bolsonaro durante a pandemia, entre outros pontos. Apesar da oposição ao governo, o Novo diz repudiar a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por determinação de ontem do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin.