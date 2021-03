Governador do RS responde a ataque disparado por Bolsonaro

--> --> --> -->

Governador do Rio Grande do Sul durante coletiva, em Porto Alegre, para falar sobre recursos para a saúde (foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini -1/3/21)

Foi com a Reforma RS que reduzimos em mais de R$ 700mi o custo da folha p/ colocar salários em dia. Com recursos próprios e repasses, aumentamos em mais de 130% os leitos de UTI. Lanço o desafio: afinal, presidente, que dinheiro enviado pra SAÚDE e que não foi aplicado na SAÚDE? pic.twitter.com/AvcFTOB8Ts %u2014 Eduardo Leite (@EduardoLeite_) March 9, 2021

“Infelizmente, vou ter que parar as atividades para esclarecer mais uma mentira. Agora, de quem muito fala e pouco governa”, iniciou o governador do Rio Grande do Sul,(PSDB), em vídeo postado nas redes sociais, nesta terça-feira (9/3), para rebater críticas, inclusive de cunho, deferidas pelo presidente(sem partido).

Na noite dessa segunda-feira (8/3), durante programa do Datena, na Band, Bolosonaro acusou o governador de não usar a verba destinada àenviada pela União com essa finalidade.“Onde o governador do Rio Grande do Sul, que fala muito manso, muito educadamente, uma pessoa até simpática, mas é um péssimo administrador, enfiou essa grana? Eu não vou responder pra ele, mas eu acho que eu sei onde ele botou essa grana toda aí. Não botou na saúde”, disparou Bolsonaro.

De acordo com Bolsonaro, muitos governadores têm usado os recursos enviados pelo governo federal aos estados para o combate ao novo coronavírus.



No caso do Rio Grande do Sul, ele disse que esses recursos estariam sendo usados pelo governdor para quitar a folha de pagamento do funcionalismo público.

Acusação

Com recursos próprios e repasses aumentamos em mais de 130% os leitos de UTI. Lanço o desafio: afinal, presidente, que dinheiro enviado pra SAÚDE e que não foi aplicado na SAÚDE?”, indagou o governador.

Leite nega, afirmando, em contrapartida, que colocou em dia o pagamento dos servidores graças às reformas que promoveu e que permitiram economizarR$ 700 milhões com a folha de pagamento.