Lula fala pela 1ª vez após Fachin anular processos da Lava-Jato

(foto: Lula Marques/Divulgação)

O ex-presidenteconcederá nesta terça-feira (09/03) a primeira coletiva à imprensa após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anular todas as condenações envolvendo as investigações da Operação Lava-Jato Com a decisão, o ex-presidente retoma seus direitos políticos, podendo concorrer novamente a cargos públicos.A Operação Lava-Jato era comandada pelo ex-juiz, que responde a processo também no STF por suspeição de parcialidade no julgamento do ex-presidente Lula.





De acordo com pessoas mais próximas ao ex-presidente, Lula recebeu coma decisão de Fachin.A assessoria do petista informou que ele concederá entrevista coletiva à imprensa nesta terça (9/3), às 13h30.A escolha do local do pronunciamento não poderia ser mais simbólica: o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, de onde Lula saiu preso direto para a Superintendência da Polícia Federal, onde passou pouco mais de um ano encarcerado.