'Só Especulação', diz Mourão sobre pesquisa que mostra Lula à frente de Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton Mourão classificou na manhã desta segunda-feira como "especulação" o resultado de pesquisa que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - hoje impedido de concorrer - à frente de Jair Bolsonaro em votos potenciais para a disputa de 2022. Segundo Mourão, "tem muita água ainda até lá e o ex-presidente Lula não pode ser candidato, então é um assunto que é só especulação".



Publicado com exclusividade pelo Estadão/Broadcast, o levantamento feito pelo Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), novo instituto de pesquisas da estatística Márcia Cavallari (ex-Ibope), revela que 50% dos entrevistados votariam com certeza ou poderiam votar em Lula se ele se candidatasse novamente à Presidência, enquanto 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum. Pelo mesmo critério, Bolsonaro tem 38% de votos potenciais (12 pontos porcentuais a menos que Lula), 56% de rejeição (12 p.p. a mais que Lula).



Para Mourão, também é "difícil" que o Supremo Tribunal Federal (STF) anule as condenações que pesam contra o ex-presidente e que o impossibilitam, pela Lei da Ficha Limpa, de concorrer a um cargo eletivo como a Presidência da República. "Uma já foi até a terceira instância, a outra já chegou à segunda instância. Acho complicado isso daí", disse Mourão nesta manhã na chegada ao Palácio do Planalto.



O vice-presidente também comentou sobre o processo de suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro. "Acho que parte de um dos processos pode ser anulado, mas a outra não", completou.