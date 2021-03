Veja quem são os 10 membros do governo em Israel para conhecer spray nasal

Presidente Jair Bolsonaro acompanhou embarque da comitiva em Brasília (foto: Itamaraty/Divulgação)

Israel para conhecer o spray nasal em testes contra o coronavírus, a delegação brasileira é composta por 10 integrantes do governo de Jair Bolsonaro. A Ministros do governo, parlamentares, assessores da presidência e embaixadores. Em viagem apara conhecer o spray nasal em testes contra o coronavírus, a delegação brasileira é composta por 10 integrantes do governo de. A delegação chegou nesse sábado (6/3) ao país asiático, onde participou de encontro com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e visitará nos próximos dias o Centro de Pesquisa em Tel Aviv.

Chamado de EXO-CD24, o spray não tem eficácia científica comprovada e foi testado em apenas 30 pessoas em Israel. Pesquisadores informaram que os pacientes tinham entre 18 e 85 anos, mas não deixaram claro a idade dos participantes do experimento.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chefia a delegação, que conta com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Hélio Lopes (PSL-RJ), subtenente do Exército e parlamentar mais votado na eleição no estado do Rio de Janeiro em 2018 (345.234 votos).





Outros integrantes são o Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten; os assessores da presidência Ma Guilherme Machado e Filipe Martins; o embaixador Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega; o secretário de pesquisa e formação científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcelo Morales; o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto; o Secretário do Ministério das Relações Exteriores, Pedro Paranhos.





Todos eles deverão seguir rigorosamente os protocolos de segurança. Por não ter cumprido quarentena no hotel, como manda a regra no país, a comitiva brasileira não poderá circular livremente pelas ruas do país – poderão circular apenas para compromissos oficiais. Ao chegar a Israel, a delegação usou máscaras.





Porém, ao receber as boas vindas do governo israelense, Ernesto Araújo não estava usando o equipamento e foi repreendido por um funcionário do Ministério das Relações Exteriores.

Sem balanço





O governo não apresentou o orçamento de gastos para a viagem a Israel. O Tribunal de Contas da União (TCU) questionou o Palácio do Planalto, mas não obteve resposta. A previsão de retorno da comitiva ao Brasil será nesta quarta-feira (10/3).





No momento mais dramático da pandemia no país, com 10 mil mortes em sete dias, Bolsonaro vive pressão da população para tomar medidas mais radicais para reduzir o contágio e o número de casos e mortes. Os hospitais do país estão lotados, com ocupação acima de 80% em UTIs em mais de 20 estados e no Distrito Federal.

