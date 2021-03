Oposição quer mansão no Conselho de Ética

Senador Flávio Bolsonaro diz que compra da mansão foi negócio legal (foto: EVARISTO SÁ/AFP - 24/2/21)





Brasília - Parlamentares e representantes dos partidos de oposição Psol, Rede e PT protocolaram ontem, um ofício cobrando a abertura de um processo por quebra de decoro do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no Conselho de Ética do Senado. O filho mais velho do presidente comprou um imóvel de luxo no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Paranoá, em Brasília, no valor de R$ 6 milhões. A região faz parte de um bairro nobre da capital. Flávio Bolsonaro é investigado por suspeita de corrupção envolvendo rachadinhas de salários dos servidores do seu gabinete, quando era deputado estadual pelo PSL do Rio de Janeiro.





“Novas e gravíssimas denúncias de movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelo senador Flávio Bolsonaro, ora representado, inundaram o noticiário nacional. Não é a primeira vez que transações imobiliárias são colocadas em cheque por investigadores do Ministério Público do Rio de Janeiro, razão pela qual merecem ser amplamente esclarecidas e investigadas”, diz o pedido.





Esta não é a primeira vez que os partidos oferecem representação ao colegiado contra o senador. Em fevereiro de de 2019: Flávio foi denunciado pelas supostas práticas de rachadinha. Em maio de 2019, houve nova representação após denúncias de ter obtido acesso à informação privilegiada, por meio de informante do alto escalão da Polícia Federal sobre as investigações de rachadinha. Em julho de 2020, foi feita representação em razão da prisão do ex-assessor do senador, Fabrício Queiroz, operador do esquema das rachadinhas. E dezembro de 2020: nova representação após denúncias de uso indevido da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) pelo governo federal para auxiliar na defesa de Flávio.