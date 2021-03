Comissões elegem hoje presidentes

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai ter reuniões a cada 15 minutos hoje para a eleição dos presidentes das comissões temáticas do Parlamento. Os integrantes dos colegiados foram definidos ontem. Para que os grupos estejam aptos a funcionar, contudo, é preciso definir os comandantes de cada comitê. A primeira reunião ocorre às 9h, com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Às 9h15, é a vez da Comissão de Administração Pública. Depois, sempre com intervalos de 15 minutos entre as sessões, se encontram os comitês de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO), Segurança Pública e Direitos Humanos.





Todas as comissões vão se reunir hoje. A última eleição, prevista para ocorrer às 16h30, é a do comitê de Transporte e Comunicação. O único grupo ainda sem data prevista para a escolha da presidência é o de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. Os integrantes de cada comissão foram indicados pelos três blocos parlamentares que formam a Assembleia. Na base do governador Romeu Zema (Novo) estão 21 deputados estaduais, de sete partidos. Na oposição, mais 17, de outras sete legendas. Há, ainda, um grupo independente, de 39 integrantes, abrigados em 11 agremiações.





Todos os colegiados do Legislativo mineiro têm cinco integrantes efetivos e cinco suplentes. As únicas exceções são os grupos de Administração Pública, Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira, com sete componentes cada. Os comitês temáticos são responsáveis por analisar os projetos discutidos pela Assembleia. Antes que as votações cheguem ao plenário, os grupos dão opiniões sobre os temas em debate. Eles também são responsáveis por promover visitas e audiências públicas. (Com Guilherme Peixoto)