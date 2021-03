Bancada mineira se reúne para discutir temas prioritários para Minas Gerais

Rodrigo Pacheco agradeceu o apoio que recebeu da bancada em campanha para comandar o Senado (foto: TWITTER/REPRODUÇÃO)





Deputados federais e senadores eleitos por Minas Gerais se reuniram ontem em Brasília, em encontro organizado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM). Os parlamentares debateram pautas prioritárias para o estado, como a ampliação do metrô de Belo Horizonte e a construção do Rodoanel no entorno da capital mineira. O reforço à rede de atendimento aos infectados pelo novo coronavírus, segundo apurou o Estado de Minas, também esteve no centro do debate. Além de Pacheco, marcaram presença os outros dois senadores do estado — Antonio Anastasia e Carlos Viana, ambos do PSD. Pela Câmara dos Deputados, estiveram Aécio Neves, (PSDB), Eduardo Barbosa (PSDB), Fred Costa (Patriota), Rogério Correia (PT), Lafayette Andrada (Republicanos) e Weliton Prado (Pros), entre outros parlamentares.





“Foi um alinhamento, para todo mundo caminhar junto em prol das coisas do interesse de Minas”, explicou o deputado Cabo Junio Amaral (PSL), que participou do encontro. Recém-eleito comandante do Senado Federal, Rodrigo Pacheco contou com apoio unânime dos congressistas mineiros. Ele aproveitou a reunião para cumprimentar os colegas pelo apoio. “Foi um agradecimento. A bancada esteve unida em torno do nome dele”, disse Amaral.





BUSCA DE PROTAGONISMO





Pelas redes sociais, Pacheco lembrou o papel que deputados mineiros desempenharam na busca por soluções para a crise imposta pela COVID-19. Ele mencionou o projeto que deu origem ao auxílio emergencial pago pelo governo federal no ano passado. “(O projeto) é de autoria do deputado Eduardo Barbosa e foi relatado pelo deputado Marcelo Aro, e o projeto de ajuda financeira a estados e municípios para o combate à pandemia, que é de autoria do senador Antonio Anastasia”, lembrou, citando dois colegas de bancada.

Recentemente, o Congresso deu aval ao projeto de Pacheco que permite a compra de vacinas por parte da iniciativa privada. O texto também autoriza que União, estados e municípios contratem seguros para assumir os riscos por eventuais eventos adversos após a aplicação das injeções.





Ao negociar com laboratórios internacionais, o Palácio do Planalto desejava que as fabricantes arcassem com os riscos. As companhias, por seu turno, alegavam que não poderiam fazer isso — visto que não adotaram procedimento semelhante em nenhum país que já firmou contrato. A questão acabou emperrando tratativas com Pfizer e Janssen. Com a aprovação do texto, municípios e estados podem ter o caminho facilitado para a aquisição de imunizantes. Na Câmara, a proposta foi relatada pelo também mineiro Igor Timo (Podemos).

