Bolsonaro voltou a criticar o isolamento e outras medidas de combate à COVID (foto: EVARISTO SÁ/AFP - 5/1/21)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar as medidas de isolamento para conter a COVID-19, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. “Criaram pânico, né? Problema tá aí, lamentamos, mas você não pode entrar em pânico. Que nem a política, de novo, do ‘fica em casa’. Pessoal vai morrer de fome? De depressão?”, disse o presidente. Ele reclamou de críticas que vem sofrendo de parte da imprensa. “Para a mídia, o vírus sou eu”, afirmou.





Bolsonaro ainda disse que prepara um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV que pode ser veiculado nesta semana, no qual tratará da imunização contra o vírus. "O assunto, quando tiver [pronunciamento], vai ser pandemia, vacinas. O Brasil é um país que, em valores absolutos, mais está vacinando. Temos 22 milhões de vacinas para este mês. Mês que vem deve ser mais 40 milhões. O país está mais avançado nisso. Assinei no ano passado MP [medida provisória] destinando mais de R$ 20 bilhões para comprar vacina. Estamos fazendo o dever de casa", apontou.





PESQUISA

Levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas aponta que a maior parte dos brasileiros está descontente com a gestão Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 49% dos entrevistados responderam que desaprovam a administração, enquanto 46,3% disseram aprovar a sua gestão. Os demais entrevistados, 4,6% do total, não souberam responder ou preferiram não opinar. E 40,6% consideram a gestão ruim (12,4%) ou péssima (28,2%). Outros 34% avaliam como boa (20,2%) ou ótima (13,8%). Um restante de 1,7% não soube responder ou não opinou a respeito. A pesquisa foi realizada entre 25 de fevereiro deste ano e a última segunda-feira (1º/3). Foram ouvidos 2.080 eleitores espalhados por 196 cidades brasileiras. Eles foram entrevistados pelo telefone, informa a Paraná Pesquisas, e a margem de erro é de 2%.