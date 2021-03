Zema diz que Minas terá milhões de vacinas contra COVID-19 em abril

Jair Bolsonaro e Romeu Zema posaram para foto no Palácio do Planalto (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)







O governador Romeu Zema se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que garantiu que a União vai comprar todas as vacinas contra COVID-19 disponíveis que tenham o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os dois se encontraram no Palácio do Planalto, em Brasília, ao lado de ministros e parlamentares da bancada mineira. Representantes do chefe da pasta, Eduardo Pazuello, asseguraram a aquisição de doses da russa Sputnik V assim que houver homologação.





Zema postou vídeo em suas redes sociais falando do encontro com Bolsonaro e com a fabricante União Química. “A partir de abril, teremos milhões de doses dessa vacina para atender o povo mineiro e, também, brasileiro”, disse o governador. A fala de Zema foi feita no dia em que o Brasil bateu recorde diário de mortes por COVID. Foram 1.641 em 24 horas, totalizando 257.361 desde março do ano passado. Já os casos chegaram a 10.646.926 com os 59.925 registrados em 24 horas.





A ideia é que, até o fim de março, o Brasil finalize a aquisição de 10 milhões de doses da russa Sputnik V. Nos planos, ainda, outros 20 milhões de exemplares da CoronaVac, ligada ao Instituto Butantan. Mais cedo, Zema compôs a comitiva que visitou as instalações do laboratório União Química, responsável pelo imunizante da Rússia em solo brasileiro. Representantes do Butantan e da União Química reforçaram que a produção deve ser entregue assim que possível. A garantia vinda dos laboratórios animou os presentes ao encontro. No cronograma traçado pelo Ministério da Saúde, a Sputnik V está prevista para ser repassada, de forma escalonada, em março, abril e maio.





“O sistema de saúde de Minas, neste período de pandemia, nunca esteve ocupado como nos últimos dias. É por isso que estou aqui, mais uma vez, para pedir todos os cuidados. Distanciamento, uso de máscara e as medidas de higienização são fundamentais neste momento em que nosso sistema de saúde passa por um estresse”, afirmou Zema. "O governo federal precisa auxiliar mais os estados e municípios neste momento em que os casos da pandemia estão aumentando", completou Zema no vídeo.





O secretário-geral do Governo, Mateus Simões, também falou sobre o encontro: “Foi uma afirmação da empresa (União Química) e do secretário de Saúde de São Paulo (Jean Gorinchteyn) pelo Butantan. Para nós, é importante ouvir isso ‘da boca’ de quem está fabricando, que essa disponibilidade vai acontecer”, disse ele ao Estado de Minas.





“A pauta do governador com o presidente foi o reforço da importância de as vacinas chegarem aos estados. O compromisso do presidente (foi) de adquirir todas as vacinas disponíveis e homologadas. Foi uma conversa curta, na esteira da conversa que o governador tinha tido logo antes, pela qual tínhamos notícias de que, ainda no mês de março, teremos 10 milhões de Sputnik e 20 milhões de doses de CoronaVac, mais as doses de Oxford (ligadas à Fundação Oswaldo Cruz)”, afirmou Simões.





MG PODE COMPRAR MAIS

Ao longo da agenda na capital federal, Romeu Zema reiterou que Minas Gerais pode adquirir imunizantes se houver falhas no Plano Nacional de Imunização. “O governador repetiu, ao longo do dia, que se alguma vacina estiver disponível e o governo federal não comprar, vamos adquirir. O governo de Minas Gerais está pronto para adquirir qualquer vacina homologada disponível. Parece-nos, até o momento — e temos conversado com vários laboratórios — que não vai haver vacina homologada disponível, pois o PNI as está comprando”, sustentou Mateus Simões.





Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a compra regionalizada dos imunizantes caso haja lacunas na estratégia nacional de distribuição. Tramita no Congresso Nacional projeto que permite União, estados e municípios assumirem riscos por eventuais eventos adversos pós-vacinação. O mecanismo pode abrir caminho para as aquisições locais. O texto é do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).





ALMOÇO

O encontro entre Zema e Bolsonaro foi regado por um tradicional almoço mineiro, oferecido pelo deputado federal Fábio Ramalho (MDB). Além dele, estiveram presentes políticos como os também deputados Cabo Junio Amaral (PSL) e Greyce Elias (Avante). O senador mineiro Carlos Viana (PSD) e o parlamentar estadual mineiro Bruno Engler (PRTB) marcaram presença. O chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, o responsável pela pasta do Turismo, Gilson Machado Neto, e o chefe da Secretaria-Especial da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, também estiveram na reunião. "Foi uma conversa boa. Promissora", contou Fábio Ramalho. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Gilson Soares Lemes, também foi a Brasília. Zema falou ao ministro do Turismo sobre a necessidade do cumprimento das cotas mínimas dos lagos de Furnas e Peixoto.





Proposta cria fundo para acompanhamento

Brasíia – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sugeriu a criação de um fundo para unir recursos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus. A proposta foi apresentada por ele ontem, em reunião com governadores, em Brasília. O mineiro Romeu Zema participou do encontro. Ficou decidida a criação de grupo de trabalho para acompanhar a importação de insumos e a fabricação de vacinas. A força-tarefa terá representantes do Congresso Nacional, de um governador de cada região e dos ministérios da Saúde e das Relações Exteriores. O encontro marcou o aval à transferência de R$ 12 bilhões em emendas parlamentares para a saúde pública. Esse valor vai se juntar aos R$ 2,5 bilhões que compõem o fundo anunciado por Lira.





“É um conjunto de rubricas orçamentárias, uma espécie de megarrubrica orçamentária, em que estarão destacadas todas as receitas que dizem respeito à pandemia, com o somatório de todos recursos”, disse Lira durante almoço com as lideranças estaduais. O deputado disse que o fundo, se criado, não vai extrapolar o teto de gastos. "Isso nos permitirá debater a partir de um número comum, principalmente agora na confecção do orçamento", disse o presidente da Câmara. O Congresso ainda discute a proposta de Orçamento para este ano. O texto foi remetido pelo poder Executivo.





IMBRÓGLIOS

O grupo de trabalho para o acompanhamento das negociações por vacinas pode ajudar a desatar eventuais imbróglios surgidos durante as conversas, sobretudo no que tange a fornecedores internacionais. “Já tem um grupo de trabalho na Câmara e no Senado. A ideia é que tenhamos a incorporação do Ministério da Saúde e de um governador, representando cada uma das regiões, para esse acompanhamento junto aos ministérios da Saúde e de Relações Exteriores, para o que houver necessidade de solução”, explicou o governador piauiense Wellington Dias, do PT, que coordena a temática de vacinas no Fórum Nacional de Governadores.





Lira afirmou que o Ministério da Saúde espera entregar 140 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 até maio. O planejamento inclui 10 milhões de doses da russa Sputnik V, além de 20 milhões da Covaxin, produzida na Índia — que ainda não tem processo de autorização emergencial aberto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por ausência de dados e documentos necessários para tal. A governadores, a União Química, representante da Sputnik, por seu turno, garantiu entregar os documentos à Anvisa ainda nesta semana. O Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, também projeta entregar mais 20 milhões de exemplares neste mês. A garantia foi dada aos governadores nessa terça (2/3) pelo secretário de Estado de Saúde, Jean Gorinchteyn.





Lira disse que a medida provisória que trata da compra de vacinas liberou R$ 20 bilhões. Ele e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), têm dado, publicamente, mostras de confiança na disponibilização dos recursos para as aquisições. “Temos contratos e os recursos. O desafio é fazer acontecer o cronograma”, disse Wellington Dias.





Bolsonaro diz não querer provocar

Depois de ser acusado por governadores de distorcer informações sobre repasses de recursos para combater a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que as transferências a estados e municípios mostram "uma verdade". Mesmo assim, atribuiu ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, a divulgação dos números. Bolsonaro disse que os dados divulgados pelo governo sobre os repasses são da Secretaria Especial de Comunicação Social. "Ali é o bruto que receberam, transferências diretas e indiretas, auxílio emergencial. O valor bruto que está ali. Não queremos provocar ninguém. Os dados foram feitos pela Secom. Fábio Faria, que é ministro, divulgou aquilo”, disse Bolsonaro em conversa com apoiadores.





Bolsonaro vetou trecho de medida provisória introduzido pelo Congresso que dava prazo de cinco dias para a Agência Nacional de Vigilancia Sanitária (Anvisa) aprovar uso emergencial de vacinas. Esse foi um dos vetos à MP sancionada pelo presidente, a fim de autorizar o governo a aderir ao Covax Facility, programa com mais de 150 países e coordenado pela Organização Mundial da Saúde. A entidade disse que o Brasil deve receber 9.122.400 doses até maio.