Prefeitos confirmam consórcio para vacinas

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), participou ontem à tarde de reunião virtual com os chefes do Poder Executivo de outras cidades integrantes da Frente Nacional de Prefeitos, na qual foi confirmada a formação de um consórcio para a compra de vacinas. Da capital mineira participaram também o diretor de relações internacionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Hugo Salomão, e o secretário-adjunto de Governo, Alberto Lage. A reportagem apurou que também participaram da reunião Eduardo Paes (Rio de Janeiro), João Henrique Campos (Recife), Bruno Reis (Salvador) e Edvaldo Nogueira (Aracaju).





Após o encontro, ficou definida a criação de uma pessoa jurídica para viabilizar a compra dos imunizantes. A expectativa é a obtenção de um CNPJ até o fim deste mês. A PBH confirmou que manifestou interesse em aderir ao consórcio. No documento que propõe o consórcio, a Frente de Prefeitos argumenta que a formulação de uma coalizão para a compra de vacinas é essencial para evitar imbróglios jurídicos e competições por doses.





“O consórcio público se apresenta como a melhor possibilidade para a compra de vacinas de forma coletiva, tanto pelo ganho de escala como para evitar uma caótica competição federativa, que poderá ser prejudicial ao processo. Nesse sentido, a recente decisão do STF, aliada à instituição de um consórcio de municípios de amplo espectro de abrangência territorial, confere segurança jurídica indispensável aos entes locais para atuação no combate à pandemia”, diz o documento.





AVAL DE STF E SENADO

O grupo se apoia, sobretudo, na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), oficializada na semana passada, que autoriza a compra de vacinas por estados e municípios caso haja falhas no Plano Nacional de Imunização (PNI), ligado ao governo federal. À CNN Brasil, o presidente da FNP, Jonas Donizetti, disse que mais de 100 municípios manifestaram interesse em participar de eventual consórcio.

Na quarta-feira passada, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM), que autoriza os estados, os municípios e o setor privado a adquirirem vacinas contra a COVID-19. O texto também permite que os compradores assumam a responsabilidade civil pela imunização, o que abre caminho para a entrada de novas variedades de vacina no país. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.





Segundo Pacheco, o texto foi elaborado após consulta ao Ministério da Saúde e “sem conflito algum”. Para ele, o empoderamento dos estados e municípios na compra de vacinas não deve ser visto como uma disputa com a União. A ideia é que seja possível acionar seguros e outros mecanismos do tipo para formalizar a assunção de hipotéticos eventos adversos pós-injeção.





O governo federal deseja que os laboratórios assumam tais riscos, mas os fornecedores têm negado – e explicado tratar-se de condição universal, aplicada a todos os países. A proposta, portanto, abriria caminho para mais comprar públicas.]