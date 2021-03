Eduardo Bolsonaro defende o pai e chama jornalistas de 'jornazistas'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para defender o pai, o presidente Jair Bolsonaro

Jornazistas, decidam-se: -Ou o governo fed. NÃO TEM PODERES para abrir/fechar tudo e, logo,não pode ser responsável pelo lockdown alheio -Ou tem poderes para abrir/fechar e pode ser CULPADO por isso Os dois não dá! Assim fica muito fácil mostrar que a culpa não é do Bolsonaro.

Segundo Eduardo, os jornalistas precisam decidir se o governo federal tem ou não “poderes” sobre as medidas de enfrentamento da

Lira diz não ser hora para instaurar CPI sobre ações do governo na pandemia

De acordo com o deputado, o jeito que a imprensa divulga os dados faz “ficar muito fácil mostrar que a culpa não é do Bolsonaro”.

Na manhã desta segunda, governadores assinaram uma nota de repúdio contra o presidente. Ao todo, 19 dos 27 governantes se colocam contra Bolsonaro, após um post feito nesse domingo (28/2), com valores relativos a repasses aos estados em 2020, ano marcado pela pandemia de COVID-19, que já matou 254.942 pessoas no país (dados do Ministério da Saúde).