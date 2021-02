''Como pode o líder do governo não ter vacina?''

O governador de São Paulo, João Doria, criticou Bolsonaro de novo (foto: NELSOn ALMEIDA/AFP - 22/2/21)





O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) criticou outra vez o presidente Jair Bolsonaro sobre o combate à pandemia, inclusive o silêncio do chefe do Executivo federal sobre a marca de 250 mil mortes pela COVID. “Com um ano de pandemia no país, Bolsonaro silencia sobre 250 mil mortes.” Em menção ao que Bolsonaro disse durante a live, Doria criticou a fala do presidente. “Como pode um líder desdenhar de quem usa máscaras e ainda recomendar o não uso, chamar de covarde as pessoas que ficam em casa, sobretudo aqueles que têm mais idade e que precisam se proteger contra o vírus e defender sua vida?”, atacou, durante coletiva de imprensa.





Doria também mencionou outras atitudes contrárias ao recomendado pelas autoridades de saúde. “Como pode alguém recomendar a cloroquina como um medicamento salvador, se não é?”, questionou. O governador de São Paulo citou ainda o atraso do governo federal em traçar um plano para a vacinação da população. “Como pode o líder de um governo não ter vacinas para atender a população brasileira, não ter seringas para aplicar a vacina, não ter planejamento e organização para distribuir as poucas vacinas que temos, ao invés de mandar para um estado manda pra outro”, destacou. Por fim, ele lamentou: “Que triste o Brasil diante de uma circunstância tão grave e tão triste como essa”, concluiu. O Palácio do Planalto não respondeu às críticas.





Fase laranja





Com o avanço dos casos e o aumento de internações por COVID-19, a Grande São Paulo regrediu de fase, passando da Fase 3 - Amarela para a Fase 2 - Laranja. Com isso, bares não poderão abrir para atendimento presencial. Além disso, o horário de funcionamento do comércio passa de 12 horas por dia para apenas oito horas.





Na etapa Laranja, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido nessa fase, mas é permitido o funcionamento presencial se o bar operar como um restaurante, somente servindo refeição.





Além da Grande São Paulo, outras cinco regiões do estado regrediram de fase. As regiões de Registro, Sorocaba e Campinas passaram da Fase 3 - Amarela para a Fase 2 - Laranja. Já as regiões de Marília e de Ribeirão Preto passaram da Fase 2 - Laranja para a Fase 1 - Vermelha e só poderão manter em funcionamento os serviços considerados essenciais. A região de Piracicaba foi a única a evoluir, passando da Fase 2 - Laranja para a Fase 3 -Amarela.





A Fase Amarela permite 40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais, com expediente de até 10 horas diárias para restaurantes e de 12 horas para as demais, mas o atendimento presencial deve ser encerado até as 22h, com exceção dos bares, que devem fechar às 20h. Eventos que geram aglomeração, como festas, baladas e shows, continuam proibidos.





O estado de São Paulo vem registrando grande avanço da pandemia pelo estado e, durante toda esta semana, bateu recordes no número de pessoas internadas em estado grave. Ontem (26/2), esse número somou 6.767 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI), maior número desde o início da pandemia. Em julho do ano passado, que era considerado o pico da pandemia até então, esse número estava em 6.250, o que demonstra que o estado enfrenta agora o seu pior momento.





Durante esta semana epidemiológica, que só vai ser encerrada hoje (27/2), o estado já vem registrando aumento de 6% no número de casos, com média móvel diária de 9.117 casos da doença. “Esse número de casos ainda pode ser maior por dois motivos: ainda não acabamos a semana epidemiológica e pode haver dados represados”, disse o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn.





O número de novas internações vem crescendo 13%, com média de 1.740 internações por dia, e o número de óbitos vem registrando aumento de 4%, com média diária de 231 mortes.





Além do crescimento de internações, o Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo vem notando que a situação dos pacientes do novo coronavírus, neste momento, está evoluindo de forma mais grave. No pico da pandemia, em julho do ano passado, 40% dos pacientes internados no estado estavam em UTIs. Nesse momento, do total de internados, 46% dos pacientes estão em estado grave. “Estamos internando mais em unidades de terapia intensiva do que antes”, disse Gorinchteyn.