Diretor da OMS diz que Brasil está vivendo ''tragédia'' com a COVID

Brasília – O diretor-executivo do Programa de Emergências em Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou que o Brasil vive uma tragédia. "É difícil. É a quarta vez para o Brasil, eu acredito, pelo menos. A situação no Brasil melhorou em algumas áreas, e em outras não. Eu não acho que tenha havido um momento no último ano em que alguma parte do Brasil não tenha sido profundamente afetada por essa pandemia”, afirmou. O presidente Jair Bolsonaro, entretanto, voltou a criticar a política de lockdown e os governadores que “fecham tudo estão na contramão do que o povo quer”, apesar do novo recorde diário de mortes registado ontem.





Ryan afirmou que é preciso controlar a transmissão no país, que está ocorrendo em nível comunitário. "Muitas partes do Brasil sofreram intensa transmissão comunitária por um período muito prolongado. Tem sido muito difícil para brasileiros e para o Brasil. É muito difícil em um país muito populoso, onde as pessoas vivem em casas com pessoas de diversas gerações, casas com muitas famílias, muitos vivendo em áreas periurbanas, onde a pobreza e falta de acesso é um problema grande”, afirmou. O diretor disse ainda que apenas abrir mais leitos de UTI não é uma medida efetiva suficiente. O sistema de saúde em diversos estados brasileiros está em colapso, com taxas de ocupação de leitos de UTI para pacientes com covid-19 acima de 90%.





Bolsonaro segue com o negacionismo da pandemia. Em cerimônia de assinatura de ordem de serviço de obras da duplicação da BR-222 e do Anel Viário, em Fortaleza e em Tianguá, no Ceará, ele voltou a atacar o isolamento social. “Aos políticos que me criticam, sugiro que façam o que faço. Tenho um prazer muito grande de estar no meio de vocês. Dizer a esses políticos do Executivo que o que eu mais ouvi por aqui foi 'presidente, eu quero trabalhar'. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que o povo quer. Não me critiquem. Vão para o meio do povo mesmo depois das eleições, porque durante as eleições é muito fácil. Eu quero ver é depois”, disparou.





Apesar de dizer que não reclama das dificuldades, o presidente disse que as críticas a ele ocorrem 24 horas por dia. Porém, bradou que não desistirá. "Não reclamo das dificuldades, ataques acontecem praticamente 24 horas por dia, mas entre esses que me atacam e vocês, vocês estão muito na frente. Não me vão fazer desistir, porque afinal de contas eu sou imbrochável", afirmou, sendo ovacionado ao som de "mito" pelos bolsonaristas presentes, que também entoaram frases como “Fora, Camilo” e “Queremos trabalhar”.





O governo Bolsonaro, iniciado em janeiro de 2019, registrou este ano aprovação inferior à negativa. É o que avalia pesquisa Exame/Ideia divulgada ontem. Segundo o levantamento, 38% das pessoas entrevistadas desaprovam o governo, enquanto 35% consideram a gestão positiva e outros 27% regular. Há duas semanas, a avaliação positiva estava em 41%, ou seja, caiu seis pontos percentuais, o que coincide com o último mês do pagamento do auxílio emergencial, que foi encerrado em dezembro.





Apesar de a desaprovação ser maior na população de baixa renda, nas classes A/B a avaliação positiva está em 44%. Analisando por escolaridade, a aprovação se manteve alta entre aqueles que mais estudaram. Entre os entrevistados que disseram que fizeram faculdade, 54% aprovam a maneira de o presidente governar. A aprovação total de quem ganha mais de cinco salários mínimos passou de 40% para 49%. A desaprovação de quem ganha um salário mínimo foi de 39% para 46%. O levantamento ouviu 1.200 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.





O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em postagem nas redes sociais, que "vários diálogos" entre o procurador da República Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Operação Lava-Jato no Paraná, e membros do Ministério Público demonstram "perseguição" à sua família. Ele citou diálogos revelados entre procuradores sobre vazamentos de dados de sua família em 2019. "A perseguição à família Bolsonaro se mostra em vários diálogos entre Dallagnol e membros do MP. Além de quebra criminosa de sigilos, a tentativa de cooptar o entorno do presidente da República para a escolha do PGR em 2019", escreveu o presidente. Ele compartilhou texto que cita "complô" contra sua família, em especial o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), alvo de investigação que apura desvios de salários de funcionários em seu antigo gabinete, na Assembleia Legislativa do Rio.