Onyx é exonerado para indicar emendas ao Orçamento e deve voltar ao cargo dia 2

O ministro Onyx Lorenzoni foi exonerado, "a pedido", do cargo, segundo decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula na noite desta sexta-feira, 26. Recém-empossado ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Onyx está se "licenciando" do cargo para reassumir o mandato de deputado e apresentar emendas ao Orçamento. Na terça, dia 2, ele deve voltar ao ministério. No Orçamento de 2019, Onyx foi o único parlamentar que não indicou emendas entre os 513 deputados e 81 senadores.



A prática de exoneração dos ministros que têm mandato é comum quando há votações importantes para o governo federal. No final de janeiro, ainda titular do Ministério da Cidadania, Onyx foi exonerado do cargo para participar da eleição da presidência da Câmara e ajudar no esforço do Planalto de eleger seu aliado Arthur Lira (PP-AL).



O mesmo ocorreu na ocasião com os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e das Comunicações, Fábio Faria, que também são deputados licenciados. Eles foram todos exonerados em um dia e retornaram aos cargos de ministros após a eleição da Câmara. (Colaborou Daniel Weterman)