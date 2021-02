Câmara rejeita mais um requerimento para tirar PEC da imunidade de pauta

Por 302 votos a 178, a Câmara acaba de rejeitar requerimento para retirada da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021 da pauta da Casa, a PEC da Imunidade.



O resultado mostra que a proposta ainda precisaria do apoio de seis parlamentares para completar o número de 308 votos positivos para ser aprovada em primeiro turno.



Além da retirada de pauta, alguns partidos defendem que a PEC siga o rito normal de tramitação, passando pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e uma comissão especial para análise da constitucionalidade e do mérito da proposta.



Os líderes do PSDB, Rodrigo de Castro (MG), e do PSOL, Talíria Petrone (RJ), já se manifestaram nesse sentido.