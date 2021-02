Ministério da Justiça leiloa casa com piscina e chácara apreendidas do tráfico

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública encerra nesta sexta-feira, 26, dois leilões simultâneos com imóveis apreendidos do tráfico.



Nos pregões virtuais, estão disponíveis para arremate uma casa com edícula e piscina, em Mongaguá, na Baixada Santista, a partir de R$ 242 mil, e uma chácara com área de 21,6 hectares no município de Santo Antônio da Alegria, na região metropolitana de Ribeirão Preto, com lances iniciados em R$ 462,7 mil. As ofertas começam em 50% do valor de mercado.



Todo o dinheiro arrecadado vai para o Fundo Nacional Antidrogas, que financia políticas de prevenção e de combate a entorpecentes no País.



Em 2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já realizou 17 leilões do patrimônio apreendido do tráfico e arrecadou mais de R$ 7,3 milhões com a venda de 1028 itens, entre veículos, eletrônicos e imóveis, no estado de São Paulo, informou a pasta.



Interessados devem se cadastrar nos sites dos leiloeiros. Embora, durante a pandemia do novo coronavírus os leilões sejam exclusivamente virtuais, visitas prévias para inspeção estão permitidas.