Onyx: Roma terá equipe afinada para que assistência social seja uma realidade

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, afirmou Nesta quarta-feira, 24, que o novo ministro da Cidadania, João Roma, terá uma "equipe afinada para que a assistência social no Brasil seja uma realidade". Onyx, que passa a comandar a Secretaria Geral, toma posse na nova Pasta nesta noite na mesma cerimônia em que Roma assume o Ministério da Cidadania.



Durante sua fala, Onyx agradeceu ainda ao partido Republicanos pela escolha de Roma para substituí-lo na Cidadania. Ele afirmou que o governo Bolsonaro está no "23º mês sem nenhum caso de corrupção no governo". Além disso, ressaltou a sanção, a ser dada pelo presidente Jair Bolsonaro, ao projeto de lei de autonomia do Banco Central, aprovado no Congresso. "Isso estava no plano de governo."



O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa nesta quarta-feira de evento no Palácio do Planalto de posse dos ministros. No mesmo evento, com a presença do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro sanciona a lei de autonomia do BC.