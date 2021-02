Zema pede ajuda à União para reparo das chuvas em Minas

Zema pediu atenção especial do governo federal para reparo nos estrago das chuvas (foto: Governo de Minas/Divulgação )

Em reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), solicitou apoio financeiro do governo federal para reparação aos danos provocados pelas chuvas que atingiram o estado nos últimos dias.

A região da Zona da Mata foi uma das mais atingidas. Em Santa Maria de Itabira, na região Central, seis pessoas morreram depois de deslizamento de terra. Já em Carangola, a Defesa Civil registrou 35 desabrigados e cerca de 1.100 desalojados, além de vários alagamentos em vários pontos. Zema esteve nos dois municípios para verificar os estragos da tragédia.

Além disso, uma mulher morreu em Manhuaçu, onde a chuva também causou enchentes em rios e córregos. Várias pontes do município foram interditadas.





A Defesa Civil contabilizou outras 14 mortes desde outubro, quando iniciou o período chuvoso. As rodovias também foram danificadas, prejudicando o transporte de suprimentos.





"Trouxemos uma lista de rodovias e vias que foram afetadas e que precisam de uma reparação urgente. E solicitamos verba do Governo Federal para que possamos realizar esses reparos com a maior agilidade possível", afirmou o governador, que ainda se encontrou com os senadores Carlos Viana (PSD) e Antônio Anastasia (PSD).





De acordo com Rodrigo Pacheco, o Governo Federal abriu crédito extraordinário de R$ 450 milhões em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional. Parte do recurso será destinada aos municípios atingidos pelas chuvas em Minas.

Ferrovias





Zema também pediu apoio da União nos investimentos na renovação do contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica ,com trechos ligando Goiás a Minas Gerais junto à Estrada de Ferro Vitória a Minas.





A FCA é explorada pela VLI, consórcio formado pela Vale, um grupo canadense e outro japonês. Para a renovação do

vínculo por mais 30 anos, a VLI teria de investir R$ 13 bilhões. Porém, segundo Zema e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ainda não há previsão de recursos para os estados que integram o corredor Centro-Leste, que começa em Goiás, passa pelo interior mineiro e chega ao porto de Vitória (ES).