Prefeito eleito de Mariana derruba liminar e pode dar início ao mandato

Eleito com 42,61% dos votos válidos, o prefeito eleito de(MDB-MG), conseguiu reaver os direitos políticos em decisão dessa segunda-feira (22/02). Cota, que teve o registro indeferido pelo), não pode assumir o Executivo municipal em 1º de janeiro de 2021. No entanto, uma liminar fez com que o candidato eleito ficasse apto.

"A discussão toda do impedimento da posse se deu em torno do período que eu deveria cumprir uma pena, uma condenação do TJMG. Essa pena se exauriu antes das eleições. A juíza da primeira instância entendeu que não, que só ia exaurir no segundo semestre de 2021, e impugnou. Recorremos ao TRE, mas o relator entendeu da mesma teoria da juíza de Mariana. Aí saiu ado TJMG notificando o TRE e analisando um pedido nosso do período que deveríamos encerrar a pena da condenação, e o TJ foi claro em dizer que a pena terminava em 19 de outubro de 2020, antes das eleições. Com isso, vamos entrar com petição no TRE, e a gente acredita que nesta semana ou na outra deve considerar e nos conduzir ao mandato", disse, ao