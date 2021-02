Projeto visa levantar e solucionar obras públicas paralisadas no estado

Governador Romeu Zema e outras autoridades na cerimônia de assinatura nesta segunda (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Destrava Minas' foi lançado nesta segunda-feira (22/02), com intuito de levantar todas as obras públicas paralisadas em território mineiro e buscar soluções para a retomada delas, por meio de um Comitê Interinstitucional. No evento de lançamento do projeto, na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em Belo Horizonte, estiveram presentes diversas autoridades estaduais e municipais. O programa '' foi lançado nesta segunda-feira (22/02), com intuito de levantar todas aspúblicasem território mineiro e buscar soluções para a retomada delas, por meio de um Comitê Interinstitucional. No evento de lançamento do projeto, na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em Belo Horizonte, estiveram presentes diversas autoridades estaduais e municipais.





13:55 - 09/02/2021 Confira o cronograma do Rodoanel Metropolitano; obras começam em 2023 encaminhar aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) locais as decisões do TJMG, em caráter liminar, que tenham suspendido obras públicas do Executivo. A ideia é que Judiciário, Legislativo e Executivo se unam para que acordos sejam possíveis. O objetivo do programa éaos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) locais as decisões do TJMG, em caráter liminar, que tenham suspendido obras públicas do Executivo. A ideia é que Judiciário, Legislativo e Executivo se unam para que acordos sejam possíveis.