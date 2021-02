Câmara resiste em aprovar Bia Kicis na presidência da CCJ

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)









Da mesma forma que Silveira, Kicis é fiel aliada do presidente Jair Bolsonaro e também gravou vídeo com ataques ao Supremo. Na sexta-feira, quando a Câmara manteve a prisão do deputado, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, ela votou pela soltura do colega.





A indicação da deputada para comandar a comissão que analisa a constitucionalidade das propostas legislativas partiu de Arthur Lira, como retribuição ao apoio da ala bolsonarista do PSL à sua candidatura para a presidência da Câmara. Antes mesmo da prisão de Silveira, a possibilidade de Kicis assumir a função foi repudiada por parlamentares governistas e de oposição. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), por exemplo, relatou que havia um “constrangimento” e um “mal-estar”, dentro e fora do Congresso, com a indicação da deputada.





Kicis, que é procuradora aposentada do DF, está entre os alvos de dois inquéritos que tramitam no STF — o das fake news, que investiga ameaças a ministros da Corte, e o que apura a organização de atos antidemocráticos, favoráveis à intervenção militar e ao fechamento do Supremo e do Congresso. Em maio de 2020, durante transmissão para apoiadores, nas redes sociais, ela atacou o então decano do Supremo, Celso de Mello, hoje aposentado.





Mello foi chamado de “juiz de merda” pela parlamentar, que se rebelou contra decisões do magistrado desfavoráveis a Bolsonaro. “Juiz de merda! E eu estou usando aqui minha imunidade parlamentar para falar a verdade na sua cara. Juiz de merda, é isso que você é”, disparou a representante do DF, em voz alta, durante a transmissão.





