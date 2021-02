Hamilton Mourão passa por cirurgia para remoção de catarata

AM

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), precisou passar por uma cirurgia para remoção de catarata.

Segundo a assessoria de comunicação da vice-presidência, a previsão é de que ele fique de repouso até segunda-feira (22/2).





“O Sr. vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi submetido ontem [quinta-feira] a um procedimento oftalmológico para remoção de catarata, conforme programação prévia, permanecendo no dia de hoje em repouso por recomendação médica”, diz nota enviada à imprensa.

Como funciona a cirurgia?

A cirurgia de catarata é feita com um laser e facoemulsificação. Durante o procedimento, são feitas incisões no olho para introdução de uma cânula no globo ocular.





A catarata é um processo de opacificação do cristalino, que é uma lente natural dos olhos localizada atrás da íris. Essa lente é normalmente clara e transparente.



Com o aparecimento da catarata, ela se torna opaca e impede a passagem dos raios luminosos que formam as imagens.

