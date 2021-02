Psiquiatra defensor de eletrochoque coordenará saúde mental no ministério

(foto: Divulgação)

O psiquiatra defensor da terapia com eletrochoque Rafael Bernardon Ribeiro foipara assumir a coordenação geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde. A nomeação foi assinada pelo ministro Eduardo Pazuello e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (18/2).