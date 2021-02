STF decide, por unanimidade, manter a prisão de deputado bolsonarista

Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal: "Ofender autoridades, além dos limites permitidos pela liberdade de expressão, que tanto consagramos no STF, exige, necessariamente, uma pronta atuação da corte" (foto: ROSINEI COUTINHO/SCO/STF - 7/10/20)







Brasília – Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). O parlamentar foi preso em flagrante no fim da noite de terça-feira pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, depois de divulgar vídeo com muitas ofensas aos integrantes da corte e por defender o Ato Institucional 5, (AI5), principal instrumento de repressão da ditadura militar (1964-1985). A detenção ocorreu no âmbito do inquérito das fake news, que apura divulgação de informações falsas e agressões verbais aos ministros do STF. Silveira também é alvo do inquérito que investiga financiamento e organização de atos antidemocráticos. Moraes determinou a prisão em flagrante do deputado por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. A decisão do STF será agora submetida à Câmara dos Deputados, que deve começar a definir hoje o futuro do parlamentar. Já a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia ao Supremo contra Silveira. A assessoria do deputado afirma ser “evidente o teor político” da prisão e que os fatos que a embasaram “nem sequer configuram crime, uma vez que acobertados pela inviolabilidade de palavras, opiniões e votos que a Constituição garante aos deputados federais e senadores”.





Diferentemente de outros julgamentos, que costumam ser demorados e em que há muitas discordâncias, os 11 ministros decidiram rapidamente, de forma unânime, pela legalidade da prisão de Silveira, apontando, assim, a gravidade do caso e a necessidade de resposta rápida, apesar da pouca representatividade político-partidária de Silveira. Ao anunciar a decisão do plenário, inclusive, o presidente do STF, Luiz Fux, esqueceu o sobrenome do deputado. “Daniel... Daniel, o nome todo do deputado como é, ministro Alexandre?", disse Fux.





Alexandre Moraes marcou para hoje, às 14h30, a audiência de custódia de Daniel Silveira. Esse tipo de sessão é um ato do direito processual em que o preso em flagrante tem direito a ser ouvido por um juiz, que, então, avalia a legalidade da detenção. A liminar de Moraes determinou o flagrante por crime inafiançável, sob a alegação de que o vídeo divulgado pelo deputado continuava disponível na internet, o que significava que o crime ainda estava sendo cometido. Em seu voto, Moraes afirmou que, além de atacar ministros do STF, instigando ações violentas, o deputado defendeu o AI-5, que fechou o Congresso Nacional e cassou direitos, como o direito ao habeas corpus.





Moraes assinalou que as manifestações do deputado pelas redes sociais afrontam os princípios republicano e democrático e a separação de poderes e configuram crimes inafiançáveis, não acobertados pela imunidade parlamentar. Além de atingir os ministros do STF, constituem ameaça ilegal à segurança de seus integrantes e têm o intuito de impedir o exercício e a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado democrático de direito.

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal: "Atentar contra as instituições, contra a democracia e o Estado de direito não configura exercício da função parlamentar. A imunidade parlamentar não pode ser confundida com impunidade" (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL - 25/10/20)

O ministro destacou que as manifestações em que Daniel Silveira pede a destituição, a cassação e a prisão de ministros, por não concordar com posicionamentos da corte, não são compatíveis com a imunidade parlamentar. “Atentar contra as instituições, contra a democracia e o Estado de Direito não configura exercício da função parlamentar”, afirmou. “A imunidade material parlamentar não pode ser confundida com impunidade”, disse também o magistrado, que lembrou que, quando a Polícia Federal cumpria o mandado de prisão, o deputado foi para um quarto e, mostrando desprezo pelas instituições, gravou mais um vídeo ameaçando integrantes do STF. Em seguida, durante os exames necessários para a prisão, teria cometido novo crime ao desacatar uma policial que pedia que ele usasse máscara.





Fux afirmou que compete ao STF zelar pelo funcionamento das instituições, promovendo estabilidade democrática, estimulando a construção de uma visão republicana de país e buscando incansavelmente a harmonia entre os poderes. “Por esse motivo, o STF mantém-se vigilante contra qualquer forma de hostilidade à instituição. Ofender autoridades, além dos limites permitidos pela liberdade de expressão, que tanto consagramos no STF, exige, necessariamente, uma pronta atuação da corte”. O decano do STF, ministro Marco Aurélio, afirmou que jamais poderia esperar uma fala “tão ácida, tão agressiva e tão chula em relação às instituições”. Em seu entendimento, era imprescindível interromper a prática delituosa, e não há dúvida sobre a “periculosidade do preso e a necessidade de preservar a ordem pública”.

Daniel Silveira (PSL-RJ) foi detido pela Polícia Federal no fim da noite de terça-feira, em Petrópolis (foto: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO)

QUEM É DANIEL SILVEIRA

Daniel Silveira, de 38 anos, é natural de Petrópolis (RJ) e está no primeiro mandato pelo PSL do Rio, para o qual obteve 31.789 votos.

Cursa direito na Universidade Estácio de Sá e é professor de muay thay

Em 2007, Silveira teve sua primeira passagem na polícia ao ser investigado pelo uso de três atestados médicos falsos para faltar ao trabalho como cobrador de ônibus em Petrópolis.

Foi policial militar por seis anos. Por mau comportamento, cumpriu 54 dias de prisão, 14 repreensões e duas advertências por sua “cristalina inadequação ao serviço policial militar, mesmo tendo recebido inúmeras oportunidades, confirmando ineficiência do caráter educativo”, segundo o site The Intercept divulgou em agosto de 2020.

Silveira deixou a PM em 4 de outubro de 2018 para se candidatar a deputado federal. Como não havia completado 10 anos de serviço militar, ele não pôde se licenciar para concorrer.

Em 2018, ganhou notoriedade ao exibir quebrada a placa em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco, num comício em Petrópolis.

Na Câmara, Silveira integrou a bancada mais radical do bolsonarismo. Durante a pandemia, foi alvo de ação civil pública do MP-RJ para impedir sua participação em atos contra o fechamento do comércio no Rio de Janeiro.

Em maio de 2020, Silveira disse “estar torcendo” para que manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fossem alvejados por policiais. Na ocasião, o deputado gravou vídeo enquanto se dirigia para um ato no Rio de Janeiro com apoiadores do governo federal.“Vocês vão pegar um ‘polícia’ zangado no meio da multidão, vão tomar um no meio da caixa do peito, e vão chamar a gente de truculento”, disse Silveira na gravação. “Eu estou torcendo para isso. Quem sabe não seja eu o sortudo.”

Silveira se tornou alvo de dois inquéritos na corte – um apura atos antidemocráticos e o outro, fake news. Moraes é relator de ambos os casos, e a ordem de prisão contra o deputado bolsonarista foi expedida na investigação sobre notícias falsas.

Ironicamente, o deputado Daniel Silveira teve sua prisão motivada pelo crime previsto na Lei de Segurança Nacional (LSN), sancionada durante a ditadura militar (1964/1985), que ele defende.





Defesa

A defesa do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) informou que vai aguardar o posicionamento da Câmara dos Deputados e que não tentará antes disso. "Se ela (Câmara) autorizar essa prisão, estará abrindo um precedente imenso. Se um parlamentar no exercício da função não pode ser blindado, imagina nós, cidadãos brasileiros comuns. O que a Suprema Corte pode fazer de ofício? Pode mandar prender ao seu bel-prazer, a qualquer tempo?", afirmou o advogado André Rios. Mais cedo, Silveira, que está detido na Superintendência da Polícia Federal no Rio, divulgou nota assinada pela advogada Thainara Prado. Segundo a nota, "a prisão representa não apenas um violento ataque à sua imunidade material, mas também ao próprio exercício do direito à liberdade de expressão e aos princípios basilares que regem o processo penal brasileiro". "Os fatos que embasaram a prisão decretada nem sequer configuram crime, uma vez que estão acobertados pela inviolabilidade de palavras, opiniões e votos que a Constituição garante aos deputados federais e senadores", diz a nota.