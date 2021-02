Prefeitura distribui cesta básica para compensar fim do auxílio emergencial

Cestas básicas serão distribuídas para famílias de áreas carentes de Francisco Sá, como o Bairro Alfredo Dias (foto: Prefeitura de Francisco Sá/divulgação) auxílio emergencial. O benefício deve durar até o retorno do socorro do governo federal no enfrentamento da crise da pandemia do coronavírus (COVID-19). Segundo o prefeito Mario Osvaldo Casasanta (Avante) serão usadas verbas federais. A Prefeitura de Francisco Sá (26,3 mil habitantes, Norte de Minas) vai doar cestas básicas a famílias carentes como alternativa para o fim doO benefício deve durar até o retorno do socorro doenfrentamento da crise dado(COVID-19). Segundo o prefeito Mario Osvaldo Casasanta (Avante) serão usadas verbas federais.





Casasanta disse que vai comprar as cestas básicas com recursos de R$ 380 mil recebidos Tesouro Federal (Ministério da Economia). Ele conta que a verba entrou no caixa da prefeitura desde julho de 2020, para ser aplicada na saúde e na assistência social.





O prefeito disse que ainda não sabe exatamente quantas famílias vão receber as cestas básicas. “A distribuição será feita pela Secretaria de Assistência Social do município. O objetivo é o atendimento às pessoas mais necessitadas."



Ele afirmou, no entanto, estimar que poderão ser atendidas em torno de 250 famílias. Mario Osvaldo informou que a meta é que o programa de reforço alimentar da prefeitura dure 10 meses, com cada família recebendo uma cesta de mantimentos, mensalmente.





Porém, o tempo da distribuição dos alimentos vai depender do retorno do auxílio emergencial do governo federal, que o presidente Jair Bolsaro (sem partido) anunciou que poderá ser retomado em março.

“Se o auxílio emergencial do governo federal retornar, vamos suspender a distribuição das cestas básicas e voltar a entregar os mantimentos quando o auxílio (emergencial) for interrompido novamente”, informou o prefeito.