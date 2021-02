Nova cepa do coronavírus é detectada em Uberaba, no Triângulo Mineiro

Dezoito pacientes de Manaus para Uberaba, em 18 de janeiro. Dez morreram e oito receberam alta (foto: PREFEITURA DE UBERABA/DIVULGAÇÃO)





A Fundação Ezequiel Dias (Funed), por meio de seu Laboratório Central (Lacen), identificou nova variante do coronavírus, conhecida como P1, em seis pacientes de Manaus que estavam internados em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em janeiro. A informação foi confirmada ontempela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). A P1 é derivada da B.1.1.28, uma das mais predominantes no país. Ela tem uma composição única de mutações, que ocorrem principalmente na proteína spike, responsável pela entrada do vírus nas células humanas.





De acordo com a SES-MG, não é possível afirmar que há circulação de novas variantes no estado. Desde 21 de janeiro, o Laboratório Central da Funed tem feito a vigilância genômica para identificar uma possível circulação de variantes da COVID-19 em Minas.





Em 24 de janeiro, 18 pacientes de Manaus foram transferidos para a cidade do Triângulo Mineiro por causa do colapso no sistema de saúde que a capital do Amazonas enfrentou. Oito deles morreram e 10 receberam alta e voltaram para a cidade natal. Todos passaram por exames para identificar o tipo viral da COVIDE no dia seguinte em que chegaram em Minas, conforme orientação do Ministério da Saúde.





TOQUE DE RECOLHER

Em Andradas, no Sul de Minas, a prefeitura decidiu ontem adotar o toque de recolher na cidade das 22h às 5h. A medida começou a valer ontem, por tempo indeterminado. A administração municipal quer conter o avanço da COVID-19 após aumento de casos graves hospitalizados. De acordo com a prefeitura, o município soma 1.222 casos confirmados do novo coronavírus, 26 mortes e 10 internados, sendo nove deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Poços de Caldas.





A prefeitura está preocupada com o aumento de casos graves na cidade. “Na última sexta-feira, 44 novos casos suspeitos ou confirmados entraram no boletim. No total, são 491 em monitoramento (38 casos positivos e 453 aguardando coleta e/ou resultado de exames). Saíram do isolamento 49 casos, sendo nove positivos recuperados e 40 liberados por resultado negativo”, informou a assessoria de imprensa.





Desde sexta-feira, o aluguel de chácaras e sítios para eventos e o consumo de bebidas alcoólicas nos campos de futebol amador está proibido. O decreto municipal também limita a capacidade de 50% em bares, restaurantes, pizzarias e lanchonetes. Desde ontem, esses estabelecimentos só vão poder funcionar até as 22h. Após esse horário, o serviço delivery pode atender até meia-noite.





Parceria para exames

O governo de Minas fechou parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a realização de exames de COVID-19 de pacientes da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora (SRS-JF). Devido à proximidade geográfica com o Rio de Janeiro, a mudança visa agilizar os resultados dos testes.





O projeto de envio regional de amostras também vai descentralizar a realização de testes pela Fundação Ezequiel Dias (Funed) no estado de Minas.





O secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, in formou que esta é a primeira fase do projeto. A segunda fase vai incluir as regionais de Saúde de Ubá e Leopoldina, e futuramente outras regionais.





Até o momento, o tempo para obter o resultado dos testes é de 72 horas na regional de Juiz de Fora, onde são coletadas uma média de 300 amostras diárias. “Nosso objetivo é ganhar tempo no diagnóstico, isso é muito importante para termos um giro de leitos maior, e com isso, diminuir o tempo de ocupação. A nossa expectativa é que os resultados dos exames saiam em menos de 24 horas com essa logística”, ressalta.





De acordo com o superintendente da Regional de Saúde de Juiz de Fora, Gilson Lopes Soares, o Laboratório Macrorregional (LMR) será o centro de triagem destas amostras. “Há dois meses o projeto vem sendo discutido e houve adaptações nos laboratórios e treinamentos dos técnicos”, explica. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) continua como parceira na realização dos testes, porém, a instituição ficará a cargo dos casos graves da doença em Juiz de Fora. Já os testes com suspeitas e das outras 36 cidades – que fazem parte da regional – serão enviados para a Fiocruz.