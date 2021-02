Zema amplia base de apoio

Com a nova composição no plenário, parlamentares independentes são em maior número, seguidos dos governistas (foto: Sarah Torres/ALMG - 19/7/9)



Após diversas articulações e quase duas semanas de trabalho em 2021 desde o fim do recesso, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) teve os três blocos parlamentares definidos oficialmente. Por diferença de 18 deputados e quatro partidos, a maior bancada é a independente, seguida pelo bloco de governo e pelos oposicionistas, minoria na Casa. O conjunto que trabalhará em apoio ao governador mineiro Romeu Zema (Novo) cresceu, mas ainda está distante de ser a maior ala do Legislativo estadual.





Conforme o Estado de Minas publicou na semana passada, dois partidos estavam em negociação para deixar a ala independente e seguir para a base governista: PP e Podemos, que somam quatro deputados estaduais na Assembleia. As tratativas avançaram, e na quinta-feira foi oficializada a inserção dessas legendas na bancada de apoio a Zema.





Agora, o bloco de governo, chamado “Sou Minas Gerais”, saltou de 17 para 21 parlamentares, deixando a ala oposicionista, denominada “Democracia e Luta” como a minoria absoluta da Casa, com 17 deputados estaduais. Sete partidos compõem o bloco contrário ao governo.





Já o bloco independente, chamado “Minas São Muitas”, também foi definido, com 39 deputados e 11 partidos. Em outros anos, como em 2020, havia dois blocos independentes, que também somavam a maioria dos parlamentares. Este ano, contudo, a bancada trabalhará de forma única.





O líder do bloco independente também foi escolhido: Cássio Soares (PSD) será o responsável por liderar a maior ala da Casa. As outras duas lideranças ainda serão definidas pelas determinadas bancadas.





Composição dos blocos da ALMG

Bloco independente – Minas São Muitas: 11 partidos e 39 deputados

PSD (7 deputados)

MDB (7 deputados)

PV (6 deputados)

PSL (5 deputados)

PTB (3 deputados)

Republicanos (3 deputados)

Cidadania (2 deputados)

Patriota (2 deputados)

PDT (2 deputados)

Democratas (1 deputado)

PRTB (1 deputado)





Bloco de governo – Sou Minas Gerais: 7 partidos e 21 deputados

PSDB (6 deputados)

Avante (3 deputados)

Novo (3 deputados)

PSC (3 deputados)

Podemos (3 deputados)

Solidariedade (2 deputados)

PP (1 deputados)





Bloco de oposição – Democracia e Luta: 7 partidos e 17 deputados

PT (9 deputados)

PL (2 deputados)

PSB (2 deputados)

PCdoB (1 deputado)

Pros (1 deputado)

Psol (1 deputado)

Rede (1 deputado)





Estado garante ‘isonomia’ no 13º

Após questionamentos de policiais civis a respeito do pagamento de salários, em especial sobre o 13º de 2020, o governo de Minas afirmou ontem tratar a questão com “isonomia”. Servidores com até R$ 5 mil de salário tiveram o benefício natalino quitado ontem, após pagamento de uma última parcela de até R$ 1 mil.





Parte dos policiais civis, contudo, ainda não tinha recebido todo valor referente ao 13º de 2020, o que motivou as reclamações. Após essa pressão, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do governo de Minas informou que uma primeira parcela de R$ 1 mil para essa parcela do funcionalismo que tem vencimento mensal acima dos R$ 5 mil começará a ser paga periodicamente a partir desta sexta.





“Conforme anunciado esta semana, serão realizados, a partir deste mês, depósitos mensais de R$ 1 mil para aqueles servidores que ainda têm valores a receber. A parcela de fevereiro foi paga hoje (sexta-feira) e, em três meses, o governo reavaliará o cenário financeiro e fiscal do Estado, para verificar a possibilidade de antecipar a quitação do benefício”, informou a Seplag, por meio de nota.





Segundo afirmou o governador Romeu Zema (Novo), contando o pagamento realizado ontem, o governo já quitou integralmente o 13º salário de 72% dos servidores ativos e inativos. Os policiais também cobram respostas sobre as férias-prêmio convertidas em espécie, que deixou de ser creditado aos servidores em 2015, ainda com Fernando Pimentel (PT) como governador mineiro. O governo aguarda para dar sequência nas quitações.





“Apesar da crise financeira enfrentada pelo Estado de Minas Gerais, a atual administração conseguiu retomar o pagamento em novembro de 2019 para os servidores que tiveram aposentadoria publicada ao longo dos anos de 2013 e 2014. No momento, o Estado aguarda nova disponibilidade de recursos para dar sequência aos pagamentos”, informou a Seplag.





Desde antes do início do mandato de Zema, em janeiro de 2019, o pagamento do salário do funcionalismo público já era parcelado ou atrasado. Durante a pandemia de COVID-19, que atormenta o mundo desde março de 2020, o governo de Minas quita primeiro os vencimentos das forças de segurança e saúde para, depois, pagar parceladamente os servidores de outras categorias. (MM)