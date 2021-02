Incertezas sobre vacinação

A cidade do Rio de Janeiro convive com incertezas sobre a vacinação contra o coronavírus. Ontem, o prefeito Eduardo Paes (DEM) projetou doses suficientes apenas até terça-feira, quando a prefeitura vai vacinar pessoas com 83 e 84 anos com 50 mil doses de CoronaVac, imunizante chinês ligado ao Instituto Butantan, repassadas pelo governo estadual. "Quem tem 84 anos pode se vacinar na segunda-feira; quem tem 83 anos, pode se vacinar na terça. A gente espera até domingo, segunda-feira, ter notícias boas e continuar avançando”, afirmou. A ideia do Executivo carioca é manter o cronograma inicial com remessas enviadas pelo Ministério da Saúde em até duas semanas.





Em Salvador, o temor sobre o fim das doses também foi grande. Para evitar esgotamento do estoque, contudo, apenas os maiores de 85 passaram a ser contemplados. “Salvador tem uma das melhores logísticas de imunização contra a COVID-19 do país, mas a distribuição de novas doses depende do governo federal. E, diante da limitação na oferta de vacinas, foi necessário realizar um novo escalonamento da estratégia”, diz texto que acompanha postagem do perfil oficial do governo soteropolitano nas redes sociais.





Apesar das dificuldades enfrentadas em Manaus, a situação do interior do Amazonas é menos calamitosa. O estado receberá 50 mil doses do Butantan. O governador paulista, João Doria (PSDB), confirmou a doação. "Com a garantia das autoridades do Amazonas de que as vacinas vão chegar até quem mais precisa, o governo de SP começa a enviar no final deste mês, de forma escalonada, lotes da vacina do Butantan contra COVID-19, até chegar a 50 mil doses”, sustentou Doria.





“VIDA TODA”

Já o presidente Jair Bolsonaro disse que “parece que não tem outra doença no Brasil, só COVID”. Em justificativa ao seu discurso negacionista, ele afirmou que acredita que será preciso conviver com o vírus “a vida toda”. Em conversa com apoiadores, reafirmou que, desde o início da pandemia, foi contrário ao discurso do “fique em casa” e a política de que “a economia a gente vê depois”. “Bateram bastante em mim, mas agora estão cobrando todos os desempregados”, afirmou. “Quem mandou ficar em casa não fui eu, fechou comércio e destruiu emprego não fui eu”, enfatizou. Bolsonaro afirmou que, apesar de sua postura contra a quarentena, é chamado de “genocida”, mas, na sua avaliação, se a população “não trabalhar, vai morrer por depressão, praticar suicídio”. “Acho que vamos ter que conviver (com o vírus) a vida toda, ele não vai embora”, disse.





Diante da paralisação das atividades e do início do programa de vacinação, Bolsonaro afirmou que, mesmo se vacinar toda a população brasileira, “alguém num país qualquer, num fim de mundo qualquer, vai sobreviver gente com o vírus. Aí, quando acabar o efeito da vacina, vem para cá de novo”. Para o mandatário, é preciso analisar o que “esperamos do Brasil”. “Um caos econômico?”, questionou.





Ele segue minimizando os efeitos da pandemia do novo coronavírus no país. Na quinta-feira, em sua live semanal, ele voltou a tratar com pouca consideração as vítimas da COVID-19. “A vida continua, temos que enfrentar as adversidades. Não adianta ficar em casa chorando, não vai chegar a lugar nenhum. Vamos respeitar o vírus, voltar a trabalhar, porque sem a economia não tem Brasil”, disse. O presidente fez essa declaração no dia em que o país re- gistrou 1.452 óbitos, totalizando 236.397 mortes e 9.716.298 pessoas contaminadas no país.





Questionado por um apoiador sobre o auxílio emergencial, que está sendo discutido com o Congresso Nacional, Bolsonaro afirmou: "Está sendo estudado. Eu pergunto para você: qual país da América do Sul adotou o auxílio emergencial?. Nós botamos por cinco meses R$ 600 e mais quatro de R$ 300. E quando termina, dão porrada em mim. Cobra de quem te determinou ficar em casa, fechou comércio e acabou com o seu emprego. Cobrem os governadores".





Bolsonaro completou que os entes estaduais também podem se endividar, assim como o governo federal. "Os governadores podem dar auxílio emergencial para vocês também, ele pode se endividar, porque o governo está se endividando. Agora, até quando vai durar isso aí? São 68 milhões de pessoas, meu Deus do céu. Quando eram R$ 600, eram quase R$ 50 bi por mês em endividamento. Quem vai pagar essa conta são vocês", apontou. O presidente disse ter "pena" da população e saber das dificuldades, mas que também precisa zelar pela responsabilidade fiscal. "A gente tem dificuldades? Sei que tem. Tenho pena? Tenho pena. Mas, se nós nos desajustarmos fiscalmente, vem a inflação galopante", justificou.





Mãe vacinada

A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bunturi Bolsonaro, de 93 anos, tomou a primeira dose da vacina contra COVID-19, ontem. Ela foi imunizada em sua casa, em Eldorado (SP). Ontem, foi o último dia destinado pelo município para faixa etária de Olineda tomar a primeira dose contra a COVID-19. O município com pouco mais de 15 mil habitantes localizado no Vale do Ribeira, começa a imunizar pessoas entre 85 e 90 anos a partir de segunda-feira. Eldorado recebeu doses da CoronaVac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da farmacêutica AstraZeneca, feita em conjunto com a Universidade de Oxford.