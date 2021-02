Governo e Congresso devem acertar novo auxílio para entre março e junho

Lira, Guedes e Pacheco falaram sobre as fontes de recursos possíveis para a continuidade do benefício (foto: LUÍS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS)







O governo federal e o Congresso Nacional costuram novo auxílio emergencial a ser pago entre março e junho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, almoçou ontem com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Após o encontro, eles falaram sobre as perspectivas da retomada do benefício às pessoas que tiveram renda afetada pela pandemia do novo coronavírus, com início do pagamento no mês que vem. O governo federal estuda quatro parcelas de R$ 250, segundo integrantes das duas casas do Congresso. Mas a equipe econômica defende valor decrescente, que comece com R$ 250 e depois caia para R$ 200. No ano passado, o governo pagou cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300 a desempregados, trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa- Família. O programa terminou em dezembro.





A liberação dos recursos, contudo, passa pela inclusão de uma cláusula de calamidade pública na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Pacto Federativo, que compõe o pacote de reforma econômica desejado pelo Palácio do Planalto. Se o dispositivo de calamidade for aprovado, é possível adotar contrapartidas que viabilizem os recursos.





“Nossa expectativa é de que haja auxílio suficiente para alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal que é preciso ter no Brasil. A expectativa é de que possamos ter em março, abril, maio e, eventualmente, em junho, um auxílio emergencial”, disse Pacheco.





“É fundamental que haja a possibilidade de cláusula de calamidade pública na PEC do Pacto Federativo para que tenhamos condições de fazer a flexibilização necessária ao auxílio no Brasil. Temos a compreensão do papel da equipe econômica do governo e do Congresso Nacional. O que existe entre nós é uma relação de confiança, que cada um vai cumprir seu papel, estabelecer o protocolo fiscal e termos, enfim, o auxílio emergencial no Brasil”, completou o comandante do Congresso Nacional.





MARCO FISCAL

Paulo Guedes também destacou a necessidade de um mecanismo que permita o acionamento da calamidade pública. Ele crê que a cláusula é o caminho mais factível para retomar o auxílio. “Avançamos bastante. É extraordinariamente construtivo o clima entre Câmara dos Deputados, Senado e governo. Estamos todos na mesma luta: vacinação em massa, auxílio emergencial o mais rapidamente possível e as reformas. Particularmente, essa do marco fiscal, que garante que vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as próximas gerações.”





O chamado “protocolo fiscal”, aposta de Paulo Guedes e equipe, é composto por propostas como as reformas tributária e administrativa, além das PECs Emergencial, do Pacto Federativo e dos Fundos Públicos. Pacheco falou em tentar acelerar a tramitação no Senado das PECs do Pacto Federativo, que pode descentralizar recursos a estados e municípios, e a dos Fundos Públicos, que libera mais de R$ 100 bilhões ao Tesouro Nacional.





Sob o guarda-chuva da Câmara, está a reforma administrativa. Arthur Lira prometeu a união de esforços em prol da aprovação das propostas. “Faremos o que estiver ao nosso alcance, conversando com os líderes da Câmara e do Senado, para que nos ajudem. Para que, todos juntos, possamos, rapidamente, influir e aprovar as pautas que o Brasil, a economia, a saúde e o social precisam”, garantiu.





A reforma tributária pode ser entregue até outubro, segundo estimativa feita por Rodrigo Pacheco. No último domingo, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, ele falou sobre a complexidade de alterar o sistema de impostoso. “Não é algo simples. A reforma tributária talvez seja a reforma mais complexa que temos para fazer, mas a política é a arte de escolher. Temos que, à luz da técnica, de fundamentos econômicos e ouvindo especialistas, escolher uma opção para arrecadação tributária do Brasil, para que o sistema que queremos adotar seja o melhor possível.”