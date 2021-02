Bolsonaro disse que o importante é voltar a trabalhar (foto: Carolina Antunes/PR))

O presidente(sem partido) prossegue em suas declarações minimizando os efeitos da pandemia do novo coronavírus no país.Nessa quinta-feira (11/02), em sua live semanal nas redes sociais, Bolsonaro voltou a tratar com pouca consideração as vítimas da, que o presidente já mencionou inclusive tratar-se de “ uma gripezinha ’’.“A vida continua, temos que enfrentar as. Não adianta ficar em casa chorando, não vai chegar a lugar nenhum. Vamos respeitar o vírus, voltar a trabalhar, porque sem a economia não tem Brasil.”, disse Bolsonaro.O presidente fez essa declaração no dia que o p aís registrou 1.452 mortos em um único dia, totalizando 236.397 mortes e 9.716.298 pessoas contaminadas no Brasil.O Estado de Minas fez um levantamento, no início de janeiro, das frases do presidente desde o início da pandemia. Confira aqui