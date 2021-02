Burguês terá de devolver R$ 126 mil

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) condenou o vereador de Belo Horizonte Leo Burguês (PSL) a devolver R$ 126 mil aos cofres públicos por irregularidades na verba indenizatória utilizada na Câmara Municipal. O processo aponta gastos com alimentação na empresa de um parente, no caso que popularmente se tornou conhecido como “coxinha de madrasta”. Cabe recurso contra a decisão. O TCE analisou gastos entre 2009 e 2011, antes de o parlamentar ser eleito presidente da Câmara (ele comandou a Casa de 2011 a 2014).





O relator do processo, conselheiro Licurgo Mourão, disse que o vereador não explicou as razões para os valores gastos. “Não foram apresentadas as justificativas técnicas para aquisição reiterada de 85,84% na mesma empresa, que, segundo apontamento técnico, tinha como sócia B. D. M. G., que seria casada com o pai de Leonardo Silveira de Castro Pires”, diz o documento. O TCE também encontrou irregularidades sem justificativa nas despesas de gabinete com manutenção de veículos, combustível, serviços gráficos e divulgação de atividade parlamentar.





Procurado pelo EM, Burguês disse que entrará com recurso. “Fui eu quem pediu a tomada de conta especial, enquanto presidente da Câmara. Fiz o pedido em 2013 para que todas minhas contas fossem auditadas, não só as minhas, como de toda a Câmara. Durante o processo, fizeram questionamentos e levantei os documentos. Mas, estranhamente, não foram apresentados pela minha defesa no julgamento. Institucionalmente, deveriam ter sido apresentados, apesar de eu ter juntado todos os documentos.”





Ele diz que não há nada de errado em sua atividade parlamentar. “Em 15 de dezembro, fui julgado à revelia, sem defesa, mas constituí advogado e ele está tranquilo.”