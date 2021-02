PDT quer que Kalil seja candidato ao governo de Minas no ano que vem

Kalil é "o melhor prefeito do Brasil", segundo o presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A.PRESS - 29/1/21)







O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), tem recebido amplo apoio para concorrer ao cargo de governador de Minas nas eleições de 2022. Ontem, o chefe do Executivo municipal recebeu a visita do presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi. Regada ao “melhor café e pão de queijo do Brasil”, disse o paulista Lupi, a reunião, que terminou por volta das 16h, tenta aproximar Kalil do partido de Ciro Gomes, que deve disputar a Presidência da República pela segunda vez.





“Fizemos essa visita de ‘parabéns’ pela vitória magnífica aqui em Belo Horizonte. Somos parceiros do Kalil. Dependendo da vontade do PDT, queremos que ele represente Minas Gerais, que a competência dele seja compartilhada com todo o estado”, afirmou Lupi ao Estado de Minas. “Se depender do PDT, será candidato a governador”, reafirmou.





O PDT faz parte do leque de partidos que dão sustentação ao governo Kalil e tenta articular uma aliança para também apoiar Ciro Gomes. Segundo Lupi, o prefeito de BH foi receptivo, agradeceu o contato e disse que no momento está focado na gestão da capital, mas que vai analisar a possibilidade.





“Ele disse que vai fazer uma reflexão. A gente gosta de posições bem claras e definidas. Coloquei com clareza que nosso desejo é esse (apoiar a candidatura ao governo do estado) e ele agradeceu. Estamos lutando para ter uma aliança com o nome do Ciro, que é um principal porta-voz”, explicou o presidente do PDT. Além de Carlos Lupi, participou da reunião o deputado federal mineiro Mário Heringer, do mesmo partido.





Presidenciável do PDT, Ciro Gomes saiu em defesa de Kalil em novembro passado, depois que o prefeito foi chamado de “ditador” pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL). "Nenhum destes idiotas corruptos (bolsonaros) tem moral para calçar o sapato do melhor prefeito de capital do Brasil, que é o Kalil!", disparou Ciro em seu perfil no Twitter.