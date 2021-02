Bolsonaro fala em começar a pagar auxílio de novo contra COVID em março

Ao lado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro discursou durante evento em Alcântara, no Maranhão. Segundo ele, o auxílio emergencial não pode ser "eterno" (foto: ALAN SANTOS/PR)







O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que a extensão do auxílio emergencial deverá ser paga a partir de março em até quatro parcelas. Ele anunciou a possível data após a cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. “Eterno é aposentadoria, o BPC, tá? É uma questão emergencial, porque custa caro para o Brasil. É um endividamento enorme para o Brasil. Tá quase certo. Ainda não sabemos o valor, com toda certeza, a partir de... com toda certeza, pode não ser, a partir de março, três, quatro meses. É o que está sendo acertado, com o Executivo, e com o Parlamento também, porque temos que ter responsabilidade fiscal”, apontou. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cobrou publicamente uma proposta do governo, enquanto, no Senado, Rodrigo Pacheco confirmou ter recebido ligação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o auxílio emergencial.





Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento e ressaltou que a população precisa voltar aos postos de trabalho. “Agora, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos e de quem tem comorbidades. O resto tem que trabalhar. Caso contrário, se nos endividarmos muito, o Brasil pode perder crédito, e daí a inflação vem, a dívida já está em R$ 3 trilhões, daí vem o caos e ninguém quer isso daí “, completou o presidente.





Mais cedo, durante discurso na cerimônia no Maranhão, o chefe do Executivo afirmou que a equipe econômica estuda a continuidade do auxílio emergencial, mas destacou que a medida não pode ser eterna e que representa mais endividamento para o país. Ele emendou que o “povo quer, na verdade, é trabalho”.





Arthur Lira cobra proposta do governo

Brasília – No primeiro embate entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e o ministro da Economia, o deputado cobrou de Paulo Guedes uma nova rodada do auxílio emergencial. Ao chegar à Câmara dos Deputados, ontem, o parlamentar reclamou que o Ministério da Economia não enviou nenhuma proposta ao Congresso ainda. E que é urgente tratar do assunto. “Urge que o ministro Guedes nos dê uma alternativa viável, dentro dos parâmetros da economia, como ele pensa e como a sociedade deseja. A situação está ficando crítica para a população, e precisamos encontrar uma alternativa”, disse. “Nada foi encaminhado ainda. E temos que, urgentemente, tratar desses assuntos com a sensibilidade que o caso requer”, reforçou.





Cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300 foram pagas no ano passado a desempregados, beneficiários do Bolsa-Família e trabalhadores informais. O benefício foi finalizado em dezembro e, em 2021, o governo só desembolsou valores residuais. No entanto, como a pandemia segue em curso, com o agravamento da situação em alguns estados, medidas de lockdown foram renovadas e os beneficiários do auxílio seguem com dificuldades de sobreviver.





O ministro Guedes já sinalizou que aceita pagar mais três parcelas de R$ 200. Mas quer do Congresso, em contrapartida, a aprovação de medidas de ajuste fiscal. Entre as condicionantes, Guedes espera corte de gastos com servidores e uma nova PEC (proposta de emenda à Constituição) do Orçamento de Guerra, o que permitiria a ampliação de gastos sem comprometer as regras fiscais.





Em relação às contrapartidas exigidas por Guedes, o presidente da Câmara disse que as PECs que preveem corte de despesas terão “tramitação imediata”. Uma delas é a PEC Emergencial, que contém gatilhos para contenção de gastos, principalmente os relacionados aos servidores públicos; a outra é a PEC do Pacto Federativo, que redistribui recursos entre União, estados e municípios.





“O governo e o ministro Guedes têm de, rapidamente, encontrar uma alternativa de solução imediata do auxílio. Nós sabemos que as PECs serão importantes para manter todas as regras do teto de gastos”, afirmou Lira. Ele também defendeu a criação de um novo programa social dentro do teto.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que é urgente rediscutir a volta do benefício (foto: CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS)

VACINAS

Lira informou que a medida provisória (MP 1.026/21) que facilita a compra de vacinas, insumos e outros artigos para a ampliação da vacinação contra a COVID-19 deve ser votada na próxima semana. O relator do texto no plenário ainda será indicado. Lira participou da reunião de líderes e disse que as votações na próxima semana serão de propostas sobre as quais haja acordo entre os parlamentares. Ele também informou que, com a semana do carnaval, haverá votações apenas na quinta-feira pela manhã, em sessão virtual.





O parlamentar afirmou que tem mantido boa relação com os partidos de oposição. “A relação com a oposição é a melhor possível, estamos conversando e todos entenderam que esse é o processo e na medida do possível vamos fazendo concessões e a Câmara vai entrando no seu ritmo”, disse Lira. O deputado disse esperar que as comissões sejam instaladas após a semana do carnaval. Ele acredita que os acordos para que os partidos indiquem os nomes para as presidências dos colegiados ocorram nos próximos dias





Benefício é “exigência” do Congresso, diz Pacheco

Brasília – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou ontem que recebeu ligação do ministro da Economia, Paulo Guedes, pedindo encontro para discutir a prorrogação do auxílio emergencial. Ele disse que a reunião com a equipe econômica do governo federal deve ser realizada antes do feriado de carnaval. “Recebi um telefonema do ministro Paulo Guedes para que possamos reunir as equipes, ainda que seja necessário avançar no feriado de carnaval, para encontrar um caminho técnico com fundamentos econômicos e estabelecer esse auxílio à população, que é uma exigência da Câmara, do Senado, mas, fundamentalmente, é uma exigência das pessoas que precisam ser assistidas pelo Estado. Vamos fazê-la o mais rapidamente possível. Vamos colocar as equipes reunidas ainda que seja necessário avançar pelo feriado”, declarou.





“Auxílio à população é uma exigência da Câmara e é uma exigência do Senado. É uma exigência daquelas pessoas que precisam ser assistidas”, finalizou. “As propostas de emenda à Constituição (PECs) estabelecem um protocolo fiscal, é uma prioridade do Senado, deve ser também da Câmara. É uma realidade e não vamos fugir dela. A outra realidade, aflitiva, é o anseio das pessoas vulneráveis, extremamente necessitadas, de ter o socorro do Estado. O que resta saber é qual o formato que se pode ter.”





Pacheco disse estar confiante em um acordo. “Prefiro considerar a hipótese de que entraremos em um consenso para um auxílio que seja matemática e financeiramente possível neste momento.”





Ele voltou a descartar aumento de impostos. “Neste instante, como o auxílio é necessário muito imediatamente, uma criação de imposto seria ineficaz. A discussão sobre aumento de imposto, com o sistema tributário como está, não é boa para o país. Deve ser discutido na reforma tributária. O que precisamos para já é do auxílio ou de um programa análogo, independentemente da criação de novos tributos”.