Presidente Bolsonaro exclui general Mourão da reunião ministerial

Bolsonaro e Mourão: relações entre o presidente e o vice estão cada vez mais complicadas (foto: EVARISTO SÁ/AFP - 4/7/19)







Brasília – O presidente Jair Bolsonaro excluiu o vice-presidente Hamilton Mourão da reunião ministerial ocorrida na manhã de ontem. O encontro não estava previsto na agenda oficial do chefe do Executivo. O general e Bolsonaro têm se distanciado, tanto é que, mês passado, Mourão reclamou que sentia falta de dialogar com o mandatário. “Não há conversas seguidas entre nós. As conversas são bem esporádicas. Faz falta até para eu entender em determinados momentos o que eu preciso fazer”, relatou na data.





Dos 23 ministros da Esplanada, apenas Fábio Faria, do Ministério das Comunicações, não participou da reunião de ontem por estar em viagem ao Japão. Mourão estava com agenda livre. A assessoria do vice alegou que ele está comprometido com a organização do encontro com o Conselho Nacional da Amazônia Legal, previsto para hoje. O general também não participou da primeira reunião ministerial do ano, por estar se recuperando da COVID-19.





Em janeiro, Mourão indicou a jornalistas que Bolsonaro colocaria em prática uma reforma ministerial e que uma das trocas que deveriam ocorrer era no Ministério das Relações Exteriores, com Ernesto Araújo deixando o cargo. Bolsonaro foi efusivo e rebateu a ideia dizendo que o governo não precisa de 'palpiteiros'. "O que nós menos precisamos é de palpiteiros na formação do meu ministério. E deixo bem claro: todos os meus 23 ministros, eu que escolho e mais ninguém. Se alguém quiser escolher, que se candidate em 2022", disparou à época.





Nos bastidores do governo, o que se fala é que um segundo fato ajudou a aprofundar a crise: um assessor do general alertou o chefe de gabinete de um parlamentar sobre a possibilidade de o Congresso ter de começar a se preparar para analisar um pedido de impeachment de Bolsonaro. Mourão tentou acudir a situação ao exonerar o assessor envolvido no caso, Ricardo Roesch Morato Filho. E reforçou que 'jamais vai trabalhar contra Bolsonaro'. "A conversa houve, algo que me deixou extremamente chateado. O único patrimônio que eu tenho é minha honra, e minha honra está ligada à lealdade. São fatores de que não abro mão. Posso, às vezes, discordar de algumas coisas do presidente Bolsonaro, mas jamais vou trabalhar contra ele".





“EU ESTAVA TRABALHANDO”

Ontem, após não ter sido convidado para a reunião ministerial, Mourão também não compareceu à solenidade de lançamento do programa Adote um Parque, à tarde, no Palácio do Planalto. O general justificou a jornalistas que 'tinha outras coisas para fazer'. “Eu estava trabalhando aqui. Tinha outras coisas pra fazer.” Questionado se havia sido convidado para o evento, o vice respondeu positivamente: "Fui, lógico que fui".





No evento, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também foi perguntado sobre a ausência do general, mas desconversou. "Isso é uma iniciativa de todo governo federal, tanto que vários ministros estão presentes, parlamentares, enfim, que une inclusive os governos estaduais. Então, a ideia é aglutinar o máximo de esforços de todos", destacou. Mais cedo, Mourão afirmou que “não estava incomodado”. “Não fui convidado. Não fui chamado. Então, acredito que o presidente julgou que era desnecessária minha presença. Só isso”, apontou.





PARQUE

O programa Adote um Parque permite que pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, possam doar bens e serviços para contribuir com a proteção ambiental em parques nacionais na Amazônia. São esperadas propostas de investimento que totalizam um potencial de R$ 3,2 bilhões anualmente. Segundo o governo, na primeira fase do programa, o foco estará nas 132 unidades de conservação federais na Amazônia.





Os parques ocupam 15% do bioma, totalizando 63,6 milhões de hectares. Os recursos serão aplicados diretamente pelos parceiros nas unidades adotadas. As pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras que adotarem os parques, serão reconhecidas como “Parceiros do Meio Ambiente”.





“Não tem por que Brasil e França se distanciarem”

Brasília – Após atritos com o presidente francês, Emmanuel Macron, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não há razões para que Brasil e França ficarem distantes. A declaração foi dada durante o lançamento do programa Adote um Parque, no qual a primeira iniciativa foi do grupo francês Carrefour. "Não tem por que Brasil e França se distanciarem. Afinal de contas, somos vizinhos. A maior fronteira da França é o Brasil, 730 quilômetros da fronteira. Temos que ser amigos. E essa vinda do Carrefour na frente como a primeira empresa a assinar, a ter esse compromisso conosco, é gratificante para nós", continuou.





O presidente voltou a dizer que a Amazônia não pega fogo, que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo e que a grande repercussão a respeito das queimadas ocorre por 'interesses de estados'. "O Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente. Em muitos países não se fala em mata ciliar, reserva legal. Nós temos tudo isso. A nossa bacia amazônica não pega fogo. No passado, ela foi muito ampliada, a região amazônica, por questões de interesse de estados, de regiões para conseguir benefícios, mas é igual àquela família grande, né. É bacana quando todo mundo torce para o mesmo time", completou.





Bolsonaro reclamou de críticas sofridas a respeito da política ambiental do governo e alegou que uma minoria de países utiliza politicamente as dificuldades do Brasil para se beneficiar.





"Temos aqui franceses, croatas, russos, alemães, temos tudo aqui dentro. Então, qualquer país do mundo se sente um pouquinho dentro do Brasil. Mas quando acontece algum problema conosco, a grande maioria dos países entende isso, mas uma minoria usa politicamente. A gente sente", observou.





O chefe do Executivo repetiu que a extensão da Amazônia é outro fator que dificulta a preservação do local e que é 'difícil tomar conta de tudo isso'. Ele exemplificou que, com as críticas, é como se estivesse na mira de uma arma de calibre .50. "A nossa Região Amazônica é maior que a Europa ocidental, cabe dentro dela mais de uma dezena de países da Europa. Como é difícil tomar conta disso tudo. E vem aquela bronca, né. Aquela .50 em cima do meu peito, em especial".