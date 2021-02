MG recebe mais 315 mil doses

Nova remessa de vacina para todas as regiões de Minas Gerais foi desembarcada ontem pela manhã, no aeroporto da Pampulha (foto: Humberto Martins/EM/D.A.Press)



Minas Gerais recebeu ontem mais 315,6 mil doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, contra a COVID-19. Essa remessa será aplicada prioritariamente em idosos acima de 90 anos e em profissionais da saúde. O imunizante foi descarregado no aeroporto da Pampulha e transportado para dois aviões de pequeno porte — um da Polícia Civil e outro da Polícia Militar — para ser distribuído entre as regionais de Saúde de Montes Claros (abrangendo Pirapora e Januária), Uberaba (Ituiutaba) e do Sul de Minas (Varginha, Lavras e Pouso Alegre). O primeiro avião decolou do aeroporto da Pampulha às 11h15, e o segundo às 11h25.





As prefeituras ficam responsáveis por retirar as doses das vacinas nessas regionais para realizar a aplicação na população de acordo com os critérios de prioridade estabelecidos. Para Belo Horizonte, Sete Lagoas e Divinópolis, o imunizante será transportado em caminhões. Participaram da operação de transporte membros do Gabinete Militar do governador/Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Até ontem, o governo de Minas distribuiu 410.397 doses e já aplicou 304.925 vacinas contra a COVID-19 no estado, o que equivale a 1,46% da população mineira.





FURA-FILA

O número de fura-filas da vacina contra a COVID-19 avança com o lento processo de imunização em Minas Gerais. Estão em investigação 589 pessoas, suspeitas de burlar as definições das autoridades de saúde quanto aos grupos prioritários. Nesta fase, estão incluídas pessoas acima de 90 anos – em BH, o cadastro vale para quem tem acima de 89 anos. A Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais recebeu 1.053 manifestações relativas ao processo de vacinação, no período de 18 de janeiro a 7 de fevereiro. O órgão informou que, das 738 denúncias, 589 são de fura-filas.





A Ouvidoria informou que todas as manifestações são analisadas quanto à procedência e plausibilidade, ou seja, quem enviou e se há razões para ser iniciada uma investigação. No passo seguinte, as denúncias são encaminhadas para apuração pelos órgãos competentes, que tomarão as providências cabíveis. A Ouvidoria é a porta de entrada para as denúncias. No entanto, a apuração e providências são de competência da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais.





Nesta fase de imunização em Minas, estão sendo vacinadas pessoas com 90 anos ou mais, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde (MS). A a meta é imunizar mais 6% dos trabalhadores de saúde, totalizando 73% desse público. Nas fases anteriores, foram incluídos profissionais de saúde, idosos em instituições de longa permanência, pessoas com deficiência e indígenas. O vacinômetro indica que receberam a primeira dose 290.088 profissionais de saúde, 19.658 idosos, 2.101 pessoas com deficiência e 5.609 indígenas. A segunda dose já teve início para todos esses grupos.





ENQUANTO ISSO ...

...Brasil registra 1.350 mortes

O Brasil contabilizou, nas últimas 24 horas, 1.350 mortes em decorrência do novo coronavírus. Com isso, já chega a 233.520 o total de vidas perdidas no país em razão da doença. Os números foram atualizados ontem pelo Ministério da Saúde. No mesmo intervalo, foram contabilizados 51.486 novos casos de COVID-19, elevando o total de registros para 9.599.565. O Sudeste é a região com maior número de casos e mortes pelo coronavírus, 3.490.947 e 107.912, respectivamente. Em seguida, o Nordeste do país registra 2.255.462 casos da doença e 52.774 óbitos. O Sul contabiliza 1.742.437 casos e 28.264 mortes. O Norte tem 1.071.033 confirmações da doença e 23.842 vidas perdidas em decorrência da COVID. O Centro-Oeste registra 1.039.686 casos do coronavírus e 20.728 mortes.