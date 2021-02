Vereadora perde vaga de professora

Duda disse que, em mensagens, agressor ameaçou ela e os alunos (foto: Lucas Ávila/Astronauta Comunicação)





Ao assumir como vereadora na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a professora Duda Salabert (PDT) afirmou que gostaria de conciliar o cargo político com a docência. No entanto, ela foi demitida do Bernoulli, grupo em que atuou por 13 anos como professora de literatura. O desligamento foi confirmado pelo grupo ontem. Ao Estado de Minas, Duda afirmou que o fator determinante para sua saída foram as ameaças de morte que recebeu. Nas mensagens, o agressor dizia que iria atingi-la e os alunos na escola.





Vereadora mais bem votada da história da capital, quando obteve 37.613 votos, Duda defende as bandeiras da diversidade, defesa do meio ambiente e da educação. Ela não acredita que a demissão tenha sido motivada por ser uma mulher trans. “Não é só a transexualidade. Sou uma transexual ameçada de morte”, afirma.





Duda diz que esperava pela demissão desde quando recebeu os e-mails anônimos. “A saída já era esperada, depois das ameaças de morte que recebi. Sabia que a pressão dos pais era grande para me demitirem”, avalia. Outro fator, segundo a vereadora, é a crise econômica que atinge as escolas. “Vivemos uma crise financeira e as escolas estão preocupadas com orçamento. Houve uma queda de matrículas”, argumenta.





Duda, porém, não pretende parar de lecionar. Ela planeja abrir um curso para educação de adultos voltado para mulheres encarceradas. “Posso estar na política, mas sou professora”, afirma. O trabalho será voluntário e as aulas, gratuitas. Duda já fazia trabalho semelhante no pré-vestibular Transvest.





DISPONIBILIDADE





Em nota, o Bernoulli informou que o motivo do desligamento está relacionado à disponibilidade de tempo. A instituição afirmou que havia dúvida, se devido ao exercício do cargo, Duda cumpriria os cronogramas. “Reconhecendo o alto envolvimento de Duda e a dedicação com que busca exercer sua nova atividade, e a imprevisibilidade de compromissos que cargos públicos como esse podem ter, não nos sentimos seguros de todos os nossos cronogramas”, informou o grupo.





A nota reforça a contribuição dada ao grupo, que preza pela excelência no ensino. “Reconhecemos a imensa contribuição dada por Duda na formação de milhares de alunos que passaram por nossa escola por todos esses anos. Desejamos sucesso e realizações para ela em sua nova trajetória.” A nota ressalta que o grupo mantém o compromisso com a defesa da diversidade. “Reforçamos também nosso intenso trabalho na formação do pensamento crítico pautado sempre pelo respeito, tolerância, diversidade e inclusão.”





PARTICIPAÇÃO

A vereadora não atribui sua saída ao fato de ser uma mulher trans, mas lembra que ela era uma exceção por ter um emprego formal e ainda na função de professora. Duda destaca que no relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, apenas 4% da população trans está inserida no mercado de trabalho formal. “São raras as professoras transexuais contratadas, eu era uma exceção”, disse.





Duda lembra que iniciou o processo de transição de gênero quando já era professora do Bernoulli. “Iniciei a transição lá dentro. Muitos pais reclamavam, mas a maioria dos alunos me acolheu e recebeu muito bem.” Segundo ela, nas avaliações de desempenho sempre obteve aprovação acima de 80%.