Rompimento de barragem gera acordo de R$ 38 bi para reparação de danos

Acordo foi assinado em solenidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governo de Minas e a mineradora Vale fecharam acordo de R$ 37,68 bilhões para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. A tragédia causou a morte de 259 pessoas – 11 ainda estão desaparecidas – e danos socioeconômicos, estruturais e ambientais. O valor foi acertado depois de cerca de 200 horas de diversas reuniões e audiências no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), onde o martelo foi batido ontem. Os entendimentos ocorreram por meio de duas ações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e uma do estado, mas não incluem ações penais, danos desconhecidos e direitos individuais. O governo Romeu Zema trata o acordo como o maior da história do estado.





O Estado de Minas apurou que o governo pretende aplicar parte dos recursos na reforma de dois hospitais administrados pelo estado em Belo Horizonte: Pronto-Socorro João XXIII e Eduardo de Menezes. Ainda na área da saúde, a intenção do governo é investir também na construção de cinco hospitais regionais para atender, sobretudo, às cidades mais atingidas pela catástrofe de 2019. Há ainda, planejamento para melhorias na Fundação Ezequiel Dias (Funed), no bairro Gameleira, Oeste de BH.





A construção do Rodoanel, demanda de décadas, também está entre os objetivos da administração estadual, bem como reforma das escolas estaduais das 28 cidades atingidas pela contaminação do Rio Paraopeba, e auxílio às famílias prejudicadas pelo rompimento da barragem. O montante deverá também ser aplicado em segurança hídrica na Grande BH e na aquisição de helicópteros para as forças de segurança do estado.





O acordo foi assinado pelo governador Romeu Zema e dirigentes da Vale, em reunião conduzida pelo presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, com a presença do procurador-geral da República, Augusto Aras, e do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Mauri Torres, entre outras autoridades. Zema informou que o TCE e a Assembleia Legislativa acompanharão a aplicação dos recursos. “A população de Brumadinho e os representados foram escutados exaustivamente. Temos de lembrar que, numa situação como essa, existem pessoas à procura de holofotes, que não representam, efetivamente, os atingidos. As obras serão executadas o mais rapidamente possível, em prol do povo mineiro”, afirmou o governador.





O diretor-executivo da Vale, Luiz Eduardo Osorio, afirmou que as tratativas mostram o empenho da empresa com a “reparação integral” dos efeitos do rompimento e a importância do documento firmado entre as partes. “Esse acordo nosso é compromisso com a repartição integral de Brumadinho. Resultado de meses de diálogo aberto entre representantes da Vale, membros do governo e demais autoridades jurídicas aqui presentes. Também o resultado de uma expectativa que todos fizemos para entender as reais necessidades dos atingidos diretamente pela tragédia, das comunidades da região e para ouvir os anseios do povo mineiro”, disse. “Desde o primeiro momento, o primeiro dia após o rompimento da barragem, deixamos claro que estávamos determinados a reparar integralmente e a compensar os danos causados pela tragédia de forma célere e justa. Temos a convicção de que o acordo firmado hoje é um passo importante nessa direção”, completou.





O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) protestou contra os termos do acordo, classificado como “injusto” por eles. “Vale e estado fazem acordo injusto e violam direitos dos atingidos” e “Vale criminosa: dois anos de impunidade e violação de direitos”, diziam das faixas levadas pelo grupo.





RODOANEL

Com a construção do Rodoanel, o Executivo estadual espera impulsionar o desenvolvimento econômico de municípios do entorno da capital e atrair investimentos às cidades. A previsão é utilizar R$ 3,75 bilhões do acordo nas etapas iniciais do Rodoanel. O anel viário terá 100 quilômetros de extensão — com nove quilômetros em Brumadinho, 18 em Betim, 20 quilômetros às margens de municípios atingidos pelo rompimento da barragem. Três alças da rodovia devem passar pelas áreas afetadas. “O Rodoanel vai modificar por completo não só a região metropolitana, como todo o estado de Minas. É uma obra que já deveria ter sido iniciada 40 anos atrás”, disse Zema em entrevista coletiva.





A condução da obra caberá ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens de Minas Gerais (DEER-MG). “O processo todo vai ser coordenado pelo DEER. O Rodoanel tem impacto muito grande na economia mineira, porque hoje o principal polo industrial de Minas Gerais, que é a região metropolitana, onde temos o automotivo, é muito impactado pela logística. A partir do momento em que se resolve essa questão logística, adicional aos investimentos da própria obra, permite-se a expansão do parque industrial de toda a região, pois haverá queda dos custos globais”, afirmou o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy Reis, em entrevista ao Estado de Minas. “Além do aspecto econômico, o Rodoanel irá retirar os caminhões do chamado anel viário de BH, o que irá poupar centenas de vidas que perdemos todos os anos em acidentes no atual anel viário”, completou.





Contando com o Rodoanel, o Executivo mineiro pretende investir R$ 4,95 bilhões do acordo em obras de mobilidade urbana. A ideia é que uma eventual expansão do metrô belo-horizontino, bancada por recursos federais, tenha aportes extras do estado.





Editais já serão lançados

O acordo entre o governo de Minas e a Vale financiará também intervenções em localidades afetadas pelo rompimento da barragem. Além de programas de transferência de renda aos atingidos, estão em pauta obras como o Rodoanel, melhorias no metrô de Belo Horizonte e o aprimoramento do sistema que integra as bacias dos rios Paraopeba e das Velhas. “Nós lançaremos os editais imediatamente. Nossas secretarias envolvidas já estavam preparadas para tal, e vamos ter a ajuda da Assembleia Legislativa na questão da priorização. Vamos escutar os parlamentares naquilo que diz respeito à Bacia do Paraopeba. Os prefeitos também terão opinião sobre o que é prioritário”, disse o governador Romeu Zema.





O objetivo é aplicar 30% dos recursos obtidos em melhorias que impactem diretamente a população de Brumadinho. Juntos, os programas de transferência de renda e as demandas dos atingidos devem consumir R$ 9,17 bilhões da indenização. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública vão acompanhar o início imediato das medidas que apoiem a população afetada. Para a Bacia do Paraopeba, que abrange 25 outros municípios impactados pelo rompimento, serão R$ 4,7 bilhões. Em pauta estão a reforma de escolas públicas, a conclusão das obras de unidades de saúde, o ensino profissionalizante e a geração de empregos. O prazo para a apresentação dos projetos em prol do entorno do Paraopeba é de seis meses.





PGR PROMETE FISCALIZAÇÃO

O procurador-geral da República, Augusto Aras, garantiu que a União vai fiscalizar a aplicação dos recursos oriundos do acordo assinado entre a Vale e o governo de Minas. “Ao longo dos anos, estaremos, por meios dos órgãos estaduais, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República e órgãos ambientais, com apoio dos colegas de Minas Gerais, fiscalizando, pois sabemos que razões novas podem surgir nos planos ambientais, possivelmente, e precisamos cumprir esse acordo. Sabemos que a Vale, nesse aspecto, também contribuiu, compreendendo que era impossível de mensurar todas as hipóteses. E dizer ao povo mineiro que o Ministério Público, falo como presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, se regozija de poder participar deste momento tão difícil para a vida no estado de Minas Gerais e a busca, a solução para uma tragédia, que, com fé em Deus, não há de se renovar”, disse.





Já o presidente do Tribunal de Justiça, Gilson Soares Lemes, disse que o acordo ficou pronto em “tempo razoável”: “O Judiciário busca solução rápida aos atingidos, junto com as instituições jurídicas, e neste momento dá uma resposta em tempo razoável à sociedade”. As audiências mediadas pelo TJMG ocorrem desde outubro do ano passado.