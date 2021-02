"Esse acordo com a Vale não inclui ações individuais. Isso tem que ficar claríssimo" (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A Press)







Obras, reformas, geração de empregos, melhora da mobilidade urbana e, principalmente, assistência às comunidades atingidas. É o que projeta o governador Romeu Zema após a assinatura do acordo de R$ 37,68 bilhões com a Vale para reparação de parte dos danos da tragédia provocada pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Zema projeta como serão aplicados os recursos. Diz que vê o acordo “com bons olhos”, por ter sido celebrado de maneira célere se comparado com outros eventos que causaram mortes, como, por exemplo, o rompimento da barragem (também da Vale) em Mariana, ocorrido em 2015. “Vejo o acordo com bons olhos. Todas as obras que serão executadas vão gerar mais de 360 mil empregos". Segundo ele, “é um recurso blindado de interferências políticas que está sendo destinado para equipar a estrutura pública, para prestar o melhor serviço: um Rodoanel, hospitais regionais, escolas, saneamento básico. E não vindo para os cofres do estado, para os governantes usarem a seu critério”.





Como passa a ser realizada a transferência de renda de agora em diante?

A transferência de renda já está acontecendo há quase dois anos. Assim que aconteceu a tragédia, a empresa fez um cadastramento, junto com a defensoria Pública e o Ministério Público, para fazer a transferência para os atingidos. Essa transferência está estruturada. Deve haver agora uma revisão de critérios para que algumas pessoas sejam excluídas e outras continuem. Na minha concepção, houve critérios que não considero justos. Quem precisa foi afetado, tem de receber, sim. Agora, o prefeito receber, já questiono um pouco. O juiz, empresário da cidade, condomínio de luxo, idem. São critérios que têm que ser aprimorados. Agora, como temos um valor fixo, que será destinado para transferência de renda, quanto mais justo esse critério, maior o prazo para atender a população que precisa. Não fica aquela questão “dá para todos”. A questão operacional, não sei de detalhes. Mas, pelo que sei, há fiscalização do MP com relação a todos esses pagamentos. Mas adianto que esse valor não transita pela conta do estado. É direto entre empresa, Ministério Público e atingidos.





Qual foi o critério utilizado para a destinação dos recursos?

Esses critérios serão construídos. O estado nem entra. Quem fará isso será o Ministério Público, que representa a população afetada. Esses critérios, segundo me consta, serão aprimorados. O certo é pagar para quem precisa, para que o recurso, em vez de durar quatro anos, dure cinco, seis, quem sabe sete. Mas, realmente, para os necessitados. E não para que aqueles que não precisem fiquem recebendo, simplesmente porque foi feito um raio de X quilômetros. E pode ter um milionário ali, um grande empresário recebendo. Eu considero injusto.





O valor pedido inicialmente pelo governo do estado era de R$ 55 bilhões. Houve contraproposta da Vale e o acordo foi fechado em R$37,68 bilhões. O senhor considera que foi uma derrota para o governo?

Coincidentemente, hoje (ontem), o Estado de Minas noticiou que a tragédia da Gameleira completou 50 anos. Para mim, qualquer valor que foi pago hoje não consegue ressarcir as viúvas que perderam seus maridos, até porque suponho que muitas já morreram. Justiça tardia não é justiça. Na minha opinião é injustiça. O mineiro hoje precisa de saúde, segurança, boas escolas, a região metropolitana precisa de um anel viário. Se isso for feito daqui a 20, 30 anos, já passamos do tempo. E, principalmente, precisamos de emprego. E todas essas obras que serão executadas vão gerar mais de 360 mil empregos. Por isso nos empenhamos tanto em fazer um acordo ágil, que venha realmente trazer para o mineiro aquilo de que ele precisa. Estamos em um momento de pandemia, de desemprego recorde. Precisamos colocar as pessoas para cima. Precisamos de obra, de emprego neste momento. E não daqui sabe-se lá se seria daqui a 50 anos, como aconteceu na Gameleira. Então, vejo o acordo com bons olhos.





O dinheiro do acordo é “carimbado”, e só pode ser usado para as obras previstas? Ou, em caso de uma emergência, como uma segunda onda de COVID-19, os valores podem ser usados para outras finalidades?

Não. Os recursos do acordo da Vale estão isolados para ser aplicados nessas rubricas. Uma das condições que viabilizaram esse termo foi que a empresa se sentiu segura de que o que está pagando será utilizado para aquilo que foi planejado. Porque, se entrar no cofre do estado, geralmente há perdas. O que queremos é que seja aplicado no hospital A, no hospital B, no saneamento básico das cidades A e B. É um recurso que ficou blindado de interferências políticas.





Em postagem nas redes sociais, o senhor informa que o dinheiro do acordo será para iniciar obras. No caso do rodoanel, o valor não é suficiente para a conclusão. Quanto o governo terá que desembolsar para concluir essas obras?

Muitas das obras que o acordo contempla serão concluídas. Temos várias escolas, hospitais, que vão receber recursos e que vão ser reformados. O saneamento básico das cidades da Bacia do Rio Paraopeba, tudo isso vai ser contemplado integralmente. Somente o Rodoanel é uma exceção. Por ser uma obra muito grande, muito vultosa, deve ser feito um processo de concessão. Por exemplo, se o valor vindo desse termo de reparação que o estado vai aplicar corresponder a 40%, os outros 60% serão aplicados por aquele que vier a ter a concessão, como já ocorre hoje com muitos projetos. Geralmente, quando se concede uma rodovia, quem vai operá-la se compromete a fazer melhorias, construir mais faixas, etc. O rodoanel vai funcionar nesses moldes.





O governo e o Ministério Público vão acompanhar o cumprimento do acordo pela Vale? Existem penalidades para o caso de descumprimento?

Com toda certeza. Tudo o que foi acordado terá acompanhamento da Assembleia Legislativa, que é quem fiscaliza o Executivo, e do Tribunal de Contas do estado. E todo esse repasse para a população atingida também tem acompanhamento do MP. Tudo isso está muito bem amarrado, para que não haja nenhum desvio de rota.





Existe cronograma de início e conclusão dessas obras ou cada uma passará por um estudo individual?

As obras menores serão feitas com a maior rapidez possível. Faremos melhorias em todas as escolas, postos de saúde, delegacias de todas as cidades do Rio Paraopeba que foram afetadas. Como não são obras tão grandes, rapidamente serão executadas. O saneamento básico começa logo. Uma obra como Rodoanel envolve licitação, licenças ambientais, mas queremos fazer no prazo mais curto possível, para que o benefício para a população surja o quanto antes.





Quais são as informações que o senhor acha importantes que a população tenha ciência sobre o acordo?

É importantíssimo frisar que esse acordo, para a empresa que está pagando, é o mínimo. Na verdade, ela está pagando muito mais, só que não é parte do estado. Se você tivesse uma fazenda na beira do Rio Paraopeba, seu gado começou a emagrecer, tem todo o direito de entrar com ação contra a Vale. Esse acordo não inclui ações individuais. Isso tem que ficar claríssimo. Qualquer pessoa que more nas margens do Paraopeba ou em Brumadinho, que se sinta afetada, prejudicada, tem o direito de ir à Defensoria, procurar a Justiça e falar: ‘Quero receber indenização da empresa, porque fui prejudicado’. Esse acordo engloba direitos coletivos. O estado sofreu, as mineradoras pararam naquele momento da tragédia de Brumadinho. Com isso, a arrecadação caiu, houve desemprego, e o que estamos pleiteando são danos socioeconômicos. O Ministério Público irá fiscalizar se a empresa está recompondo o que foi afetado. Se ela irá pagar R$ 10 bilhões ou R$ 20 bilhões, é outra história. Isso é uma parte que a empresa está pagando. Outra parte, o estado não é autor da ação. São as pessoas, os empregados da Vale que vieram a óbito, eu não sei quanto cada um recebeu. O tratamento é direto entre os familiares e a empresa. Se estamos falando aqui de um acordo de R$ 37 bilhões, talvez a empresa esteja despendendo R$ 50 bi ou R$ 60 bilhões. O que me interessa é representar o povo mineiro. E tudo que estamos recebendo, pela primeira vez na história do Brasil, está sendo destinado para equipar a estrutura pública, para prestar o melhor serviço: um Rodoanel, hospitais regionais, escolas, saneamento básico. E não vindo para os cofres do estado, para os governantes usarem a seu critério. Foi tudo muito desenhado, construído escutando todas as partes envolvidas, com o aval do MP estadual, Federal, Defensoria Pública, para que não houvesse questionamento. Fui um dos autores. A comunidade foi escutada. A Defensoria esteve lá o tempo todo, realizando atendimento, audiências públicas. Não foi algo que saiu da cabeça de ninguém. Foi uma construção de todos. Talvez, por isso mesmo, vai dar um resultado muito melhor que a tragédia anterior, de Mariana, que até hoje não teve solução.