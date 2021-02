Barra Torre, sobre vacinas aprovadas: Nós que trabalhamos lá, confiamos

O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torre, aproveitou sua participação na live semanal do presidente da República Jair Bolsonaro para fazer uma defesa da vacina contra covid-19, aprovada pela instituição.



"As vacinas que estão aprovadas e certificadas pela Anvisa são vacinas em que, é claro, nós que trabalhamos lá, confiamos" disse. "Quando houver o uso amplo, eu estarei lá numa fila no posto de saúde para tomar vacina", afirmou Barra Torres.



"Você vai se vacinar?", questionou Bolsonaro. Diante da resposta positiva de Barra Torres, o presidente emendou: "Vou te acompanhar. Vou ver. Vou ser testemunha", disse.