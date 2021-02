Partido acusou abuso de autoridade

Brasília – Com o recuo do novo presidente da Câmara, Arthur Lira, em chamar a oposição para conversar sobre a nova Mesa Diretora, o PDT anunciou, ontem à noite, que retirou a ação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado. "Na medida em que o Arthur voltou atrás e nos chamou para o acordo, preservando nossas posições na mesa, não havia mais sentido manter a ação", disse o deputado pedetista Wolney Queiroz. Com o novo acordo, PT e PSB terão dois cargos na Mesa. Metade das suplências também ficará nas mãos da oposição, com o PDT e o PV.





Mais cedo, antes da decisão do PDT, o ministro Toffoli tinha dado prazo de 10 dias para Arthur Lira explicar sua decisão de desfazer o bloco de oposição. "Notifique-se a autoridade apontada como coatora (Câmara) para que preste informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09). Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer", determinou Toffoli.





A ação havia partido individualmente do PDT, que integrava o bloco desfeito, sem as assinaturas dos demais partidos. Apesar da indignação, o bloco derrotado não apresentou nenhuma ação ao STF. O PDT alegou que Lira agiu em "flagrante abuso de autoridade", ao utilizar o cargo de presidente da Câmara para realizar uma "manobra política".





"O respectivo ato está em dissonância com a sua pauta lançada na disputa da presidência, em que pautava uma gestão participativa, colegiada, mas ao ser eleito desconfigurou o seu tom e passou a tomar decisões arbitrárias e voluntaristas em desrespeito as forças partidárias existentes e contrariando, notadamente, os parâmetros legais e malferindo os direitos subjetivos dos parlamentares", acusa o partido.





Segundo o PDT, Lira agiu com "clarividente motivação política, e consequentemente abuso de autoridade, contrariando à lei e ao interesse público o que não se pode ser tolerado em um estado democrático de direito". "A decisão proferida pelo presidente da Câmara evidencia o caráter autoritário que norteará o mandato, notadamente porque, na prática, a decisão permite que cinco das seis principais vagas na Mesa Diretora sejam ocupadas por parlamentares do seu grupo político", afirmou a legenda.