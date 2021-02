Lira fecha acordo após decisão polêmica

Arthur Lira recuou após a repercussão negativa de sua primeira decisão como presidente da Câmara e chamou a oposição para conversar (foto: SÉRGIO LIMA/AFP)





Brasília – Em menos de 24 horas, o novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), causou turbulência política que foi parar no Supremo Tribunal Federal por uma ação judicial do PDT. Diante da repercussão negativa, o deputado chamou a oposição para conversar depois de ter desfeito o bloco formado para novo comando da Casa. Em contrapartida, o PDT retirou a ação e a nova Mesa tomará posse hoje pela manhã. O ato inicial de Lira impactaria diretamente na distribuição dos cargos da Mesa Diretora, que são escolhidos considerando o tamanho dos blocos. O da oposição era formado por 10 legendas: PT, MDB, PSB, PSDB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede.





A confusão começou logo após a eleição de Arthur Lira e ocorreu porque o PT não registrou o apoio da legenda a Baleia Rossi dentro do prazo. O registro foi feito às 12h06 de segunda-feira, seis minutos depois do limite. O MDB também teria deixado para registrar o apoio do bloco como um todo mais de uma hora e meia depois. Pelo menos no caso da bancada petista, o então presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que apoiava Rossi, alegou que houve falha no sistema. Lira considerou a medida ilegal e disse que por isso desfez o bloco.





Ontem, entretanto, diante da reação negativa e ação do PDT no STF, Lira chamou os líderes dos partidos para criar um consenso e amenizar a situação. Apesar de ter implodido o bloco de Baleia, o presidente da Câmara garantiu aos parlamentares da oposição que alguns dos partidos teriam a chance de compor determinadas funções da Mesa Diretora, que dirige os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. São sete integrantes titulares (um presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários) e quatro suplentes de secretário. Os cargos são distribuídos entre os partidos com base na representação partidária e por acordo entre as bancadas.





Na reunião de líderes houve clima mais ameno, com congratulações ao novo chefe da Casa e até um “parabéns pra você”. Dessa forma, a primeira vice-presidência da Casa fica com o PL, e a segunda, com o PSD. A primeira-secretaria ficará com o PSL, a segunda com o PT, a terceira com o PSB e e a quarta com o Republicanos. A vaga do PT ficará com a deputada Marília Arraes (PE), e a do PSL, com o presidente do partido, o deputado Luciano Bivar, também de Pernambuco. A deputada Bia Kicis (PSL-DF) deve assumir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.





NOVOS NOMES

O entendimento era fundamental para o prosseguimento dos trabalhos da Câmara. Caso contrário, Lira teria que enfrentar obstruções de 10 legendas e quase 200 parlamentares. Após o colégio de líderes, a oposição foi à presidência para uma segunda reunião com Lira, para “lavar a roupa suja”, como afirmaram dois parlamentares do bloco. A proposta era de que se falasse o que não foi dito na reunião de líderes, embora os parlamentares demonstrassem bom humor na entrada do gabinete de Lira. A líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida (AC), destacou a importância do diálogo para a Câmara funcionar.





“Fizemos uma conversa entre todos os líderes, para permitir que a Casa funcione. O presidente Lira teve uma vitória maiúscula, mas não pode fazer com que a outra parte não participe dos espaços da Câmara. Nosso entendimento foi de que essa é a Casa da política, e só existe diálogo se fizer política. Iniciamos um processo de acordo. Uma parte que esteve na campanha do candidato Baleia vai se retirar para chegar ao seu entendimento”, afirmou Perpétua.





O líder da minoria, deputado José Guimarães (PT-CE) destacou que a atitude de Lira foi um ato de “violência”. Mas também expressou satisfação com o acordo fechado depois. “Houve um absurdo que era tirar o PT de tudo. Revertemos no diálogo, pelo papel que tem o PT na Casa, e o bloco de oposição vai ocupar duas titularidades e duas suplências. Fizemos um acordo para preservar o nosso tamanho”, disse. Segundo Guimarães, o próprio Lira teria reconhecido que se excedeu em seu primeiro ato como presidente, quebrando um acordo, dissolvendo o bloco do adversário e anulando a votação para a Mesa Diretora.