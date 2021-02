Bolsonaro desconversa sobre apoio ao Lira e Pacheco no Congresso

Jair Bolsonaro disse a apoiadores que parlamentares escolheram %u201Cbons candidatos%u201D (foto: EVARISTO SÁ/AFP - 24/7/20)





Brasília – Depois da eleição de Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para as presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, o Congresso Nacional abre o ano legislativo hoje. A expectativa nos bastidores do Congresso é de que o presidente Jair Bolsonaro compareça à solenidade, já que apoiou as candidaturas de Lira e de Pacheco, e que receba ambos depois no Palácio do Planalto. Em encontro com apoiadores no Palácio da Alvorada, ontem, Bolsonaro desconversou sobre o apoio e disse que apenas torceu pela vitória dos dois parlamentares. Ao ser questionado sobre as eleições, o presidente se limitou a comentar apenas que, "no seu entender", os parlamentares de ambas as casas "escolheram bons candidatos". "Eu fiquei na torcida", afirmou.





O Palácio do Planalto, entretanto, se envolveu diretamente na eleição pelo comando do Congresso. Ao longo da campanha entre os deputados e senadores, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o governo liberou R$ 3 bilhões em verbas extras a 285 parlamentares. Às vésperas da eleição, Bolsonaro liberou R$ 504 milhões em emendas para redutos eleitorais de deputados e senadores até o dia 26, valor superior ao montante pago no mês inteiro em qualquer ano anterior. Bolsonaro atuou diretamente na vitória de Lira, e chegou a cobrar apoio de parlamentares da bancada ruralista a Lira, justificando que o agronegócio "nunca teve um tratamento tão justo e honesto" quanto em seu governo.





A abertura do ano legislativo hoje será conduzida pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O evento tem início com a chegada dos presidentes das duas casas ao Palácio do Congresso, onde, ao pé da bandeira nacional será executado o Hino Nacional pela banda do Batalhão da Guarda Presidencial, simultaneamente à salva de 21 tiros de canhão. O presidente do Congresso segue em revista às tropas, acompanhado pelo comandante das Forças Armadas. Em seguida, o presidente do Congresso passará a palavra ao presidente do Supremo Tribunal Federal ou seu representante para proceder à leitura da mensagem do Judiciário.





Entrevista - FÁBIO RAMALHO - Deputado federal pelo MDB-MG







“O governo federal jogou muito pesado”





Guilherme Peixoto



Candidato à presidência da Câmara dos Deputados pela segunda vez, o mineiro Fábio Ramalho (MDB) obteve 21 votos no pleito de segunda-feira. Para ele, a disputa foi marcada por influências externas. “Ficaram duas forças na eleição. O governo jogou muito pesado”, disse ele ao Estado de Minas. Além do apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao vencedor, Arthur Lira (PP-AL), o terceiro colocado na corrida pela Mesa Diretora aponta a participação de governadores em prol de Baleia Rossi (MDB-SP), que terminou na segunda posição. Ainda segundo Ramalho, presidentes de partidos dos dois blocos tentaram persuadir parlamentares em busca de votos. Ramalho se lançou candidato almejando a “independência do plenário”. Em discurso antes da votação, criticou a postura de líderes partidários no processo eleitoral interno. Segundo ele, a ideia de alguns era conduzir as bancadas como “boiadas”. O problema, segundo ele, só pode ser resolvido com a distribuição do protagonismo entre o conjunto de deputados.





O senhor recebeu 21 votos na eleição da Câmara. A quantia estava dentro dos planos traçados quando lançou a candidatura?

Ficaram duas forças na eleição. O governo jogou muito pesado. Os governos estaduais e os presidentes de partidos também estavam quase obrigando os deputados a votar nos candidatos de sua preferência. Houve influência externa muito grande na eleição. Nunca vi igual. O governo tem mais recursos e coisas para oferecer. E, do outro lado, o Baleia (Rossi) teve governadores, como o (João) Doria, ajudando ele. Governadores do PT e quase todos da oposição estavam ajudando o Baleia. E houve, dos dois lados, os presidentes de partido.





O senhor se lançou candidato dizendo que Rodrigo Maia centralizou as discussões em torno de poucos deputados. Há esse temor quanto a Arthur Lira?

O que acontece na Câmara a cada dia fica pior para os parlamentares. Essa questão é muito ruim para o Parlamento. Existe uma centralização. O próprio poder do presidente é centralizador. Ele (Lira) tem (o perfil centralizador). Todos têm.





Como evitar que os deputados sejam conduzidos como boiadas?

Temos que dar respeitabilidade à Casa e poder aos deputados. O que acontece: ‘Não vou falar com o deputado. Vou falar com o líder, pois quem resolve o problema é o líder da bancada’. Não fui candidato por questão de vaidade. Fui porque, como estou lá há mais tempo, vejo muita coisa errada — e muita coisa que eu poderia mudar. O Parlamento, a cada legislatura, não se torna melhor, mas pior.





O senhor teme desgaste na relação com o presidente ao se apresentar como alternativa ao candidato defendido por ele?

Não temo isso. Fui eleito. E quem foi eleito tem que ter coragem para tomar posições.







Entrevista - ANDRÉ JANONES - Deputado federal pelo Avante-MG







“Auxílio só pode acabar quando pandemia acabar”





Escolhido por três dos 513 deputados, André Janones (Avante-MG) terminou a eleição para a presidência da Câmara na sexta posição. O aval dado por outros dois colegas, aliás, surpreendeu o parlamentar em primeiro mandato. “Achei que teria apenas o meu voto. Fiquei otimista em ter convencido dois colegas a ouvir suas bases. Acredito que esses votos tenham vindo de deputados ou deputadas que tenham ouvido de seu eleitorado para que me dessem um voto de confiança”, disse Janones ao Estado de Minas. Ferrenho defensor do auxílio emergencial, Janones pretende procurar o novo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para conversar sobre o assunto. No discurso de apresentação de sua candidatura, o mineiro teceu fortes críticas aos concorrentes. “A população não se sente representada por Arthur Lira ou Baleia Rossi”, sustenta.





Quem são os dois deputados que votaram no senhor?

Minha candidatura tinha claro objetivo de marcar posição e mostrar a insatisfação do eleitorado com os candidatos colocados. Fiz uma campanha para fora, e não para dentro do Parlamento. Não me dirigi a um deputado sequer para pedir voto. Fiz isso por meio do eleitorado. Concebo a democracia dessa forma: o deputado nada mais é que um representante do eleitor. Pelas redes sociais, pedi ao povo que solicitasse aos seus deputados um voto de confiança. Por ter adotado esse modo de fazer campanha, não faço a mínima ideia de quem me concedeu esses votos. Confesso que me surpreendeu. Achei que teria apenas o meu voto. Fiquei otimista em ter convencido dois colegas a ouvir suas bases. Acredito que esses votos tenham vindo de deputados ou deputadas que tenham ouvido de seu eleitorado para que me dessem um voto de confiança.





O senhor é ferrenho defensor do auxílio emergencial. Pretende procurar Arthur Lira para debater o assunto?

Pretendo procurá-lo, mas também outros colegas. É difícil falar em outro assunto quando você tem fome e não tem condições de suprir as necessidades básicas de casa. O auxílio foi instituído para suprir as necessidades do povo durante a pandemia. Logo, ele só pode acabar quando a pandemia acabar. Já provei ‘n’ vezes que há onde buscar esses recursos. Estou aberto ao presidente Arthur Lira e vou buscar esse diálogo. Encaminhei as propostas a Bolsonaro e Paulo Guedes (ministro da Economia), mas foram ignoradas. Esperamos essa interlocução por meio da nova presidência.





O senhor disse, em seu discurso, que os principais candidatos à presidência da Câmara não tinham respaldo popular. Por quê?

Se você não perde o contato com os que te elegeram, consegue extrair esse sentimento da sociedade. A população não se sente representada por Arthur Lira ou Baleia Rossi. São candidaturas voltadas para dentro. Dentro de um fisiologismo que existe na Câmara, eles se colocaram como solução para os problemas de nós, deputados, e não para os problemas da sociedade. Nos assuntos que foram prioridades da Câmara nos últimos 10anos, há poucas pautas vindas do povo. Lira, Baleia e muitos outros têm como objetivo agradar simplesmente aos deputados, e não aproximar o eleitorado da Câmara. (GP)