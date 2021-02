Arthur Lira: ''Temos que vacinar o nosso povo''

Brasília – Depois de vencer a eleição no primeiro turno para a presidência da Câmara com o dobro de votos do seu principal adversário, Baleia Rossi (MDB-SP), Arthur Lira (PP-AL) disse, em seu discurso, que vai tocar as reformas essenciais para o país, como a administrativa e tributária, que fará gestão “sem preconceito e também defendeu a vacinação em massa da população contra a COVID. Antes de anunciar a polêmica decisão de desfazer o bloco de Baleia Rossi para a nova Mesa Diretoria, ele falou de suas metas. “Temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos que vacinar, vacinar, vacinar o nosso povo. Temos que buscar o equilíbrio das nossas contas públicas", disse Arthur Lira.





O novo presidente da Câmara afirmou ainda que irá procurar o recém-eleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para articular a votação de uma pauta emergencial.





"Irei propor ao novo presidente do Senado, neste caso já eleito também, o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, a quem parabenizo, uma ideia geral, que chamo de pauta emergencial, vejam bem, pauta emergencial, para encaminharmos os temas urgentes", afirmou.





Ele afirmou também que vai elevar a gestão compartilhada, em que os demais parlamentares têm peso em todas as decisões. "Olho para a cadeira do presidente (da Câmara). Por acaso é um trono? Não. Há mais cadeiras. Tudo na Casa tem a marca do coletivo. Temos que tirar o poder da Presidência como foi nos últimos anos e devolver esse superpoder ao plenário", afirmou. O parlamentar afirmou ainda que vai respeitar as diferenças entre os pares. "As ideologias, as diferenças ideológicas que compõem a pluralidade ideológica dessa Casa. Os de esquerda, direita e centro sempre tiveram em mim um deputado de apoio, de conversa e de cumprimento de palavra. Que a união de todos possa mais do que nunca fazer a diferença de todos os brasileiros. Eu acredito na consciência livre das mulheres dos homens de bem nessa casa, para ver uma Câmara independente, harmônica, pois o Brasil não aguenta mais acotovelamentos", completou.



NEUTRALIDADE



Em seu discurso, Lira falou também na “neutralidade” da sua gestão. “Eu, pessoalmente, tenho as minhas opiniões. Mas como presidente da Câmara, minha opinião deve refletir à da maioria desta Casa. Nosso regimento é tão sagaz sobre a neutralidade que deve guardar o ocupante desta cadeira que define, como também já destaquei, que não o único deputado que não vota é justamente o presidente. Ele coordena os trabalhos, ele se esforça na construção dos consensos, ele escuta, compartilha, interfere nos debates, pontua. Mas, determina o regimento, quando um deputado assume o mais alto posto desta casa ele automaticamente renuncia ao direito de ter posições, o direito do voto”, discursou o parlamentar.





“A neutralidade deve marcar o exercício da presidência, o respeito aos ritos, à maioria, à minoria, a cada um. Durante a campanha, disse inúmeras vezes que tínhamos de deixar de ser a câmara do eu e sermos a câmara do nós. Isso não é um mero artifício retórico. É um impositivo da institucionalidade e uma necessidade do nosso tempo. A Câmara do eu é uma alegoria que usei para descrever o excesso de concentração de poder nas mãos do presidente. Isso não é ruim apenas porque distorce o princípio de coletividade e colegialidade de uma Casa legislativa. É ruim, sobretudo em momentos de crise, porque emite um sinal de falta de previsibilidade para o país, para os mercados, para a sociedade e para o mundo.”





PANDEMIA

Lira discursou também sobre a urgência do combate a pandemia, inclusive pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas e lamentou as mortes, que classificou de "a mais cruel, devastadora e feroz". Para ele, os poderes da República devem atuar com harmonia para lidar com o enfrentamento da doença. "O povo sofre com seus efeitos e mais do que nunca precisa que os poderes da República atuem com harmonia (...), sem abrir mão da sua independência", afirmou. “Tenho certeza que esta Casa encontrará pontos mínimos comuns para, juntamente com os demais poderes, ajudar o povo brasileiro a enfrentar os traumas e as dores da pandemia. Peço um momento de silêncio em respeito a todas vidas ceifadas pela COVID-19 no Brasil e em respeito às suas famílias”.





O parlamentar também afirmou: “O país atravessa a mais cruel, devastadora e feroz pandemia do último século, o povo sofre com seus efeitos e mais do que nunca precisa que os poderes da República atuem com harmonia e responsabilidade, sem abrir mão de sua independência, pois a democracia é um mosaico em que os contrastes produzem ao final um resultado multifacetado, como é a nossa sociedade. Precisamos urgentemente amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da COVID-19 e temos de examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos de vacinar, vacinar, vacinar o nosso povo. Temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas, de dialogar com a sociedade e o mercado de forma transparente para que haja uma compreensão do que é possível e não é possível fazer e daquilo que, de forma previsível, pode ser pactuado ou não.





Perfil





Apoio de Bolsonaro e processos judiciais

O deputado Arthur César Pereira de Lira (PP-AL) está em seu terceiro mandato consecutivo e chega à presidência da Câmara com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Graduado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, Lira tem 51 anos e é, além de advogado, empresário do ramo agropecuário. Natural de Maceió, é filho do ex-senador e atual prefeito de Barra de São Miguel (AL), Benedito Lira. Foi vereador da capital alagoana pelo PFL, entre 1993 e 1996, e pelo PSDB, entre 1997 e 2003. Também foi deputado estadual em Alagoas pelo PTB, entre 2003 e 2007, e pelo PMN, de 2007 a 2011.





Na última eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, Lira ensaiou uma candidatura, mas desistiu por considerar que teria poucas chances contra Rodrigo Maia. Filiado ao PP desde 2009, o deputado lidera a legenda e também o bloco do Centrão, formado por PL, PSD, Solidariedade e Avante e pelo próprio PP, e que dá amplo apoio ao governo federal no Legislativo.





Lira tem forte ligação com o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ), preso desde 2016 pela Operação Lava-Jato e condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Essa relação ajudou Lira a se eleger presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em março de 2015.





Ele também presidiu a Comissão Mista de Orçamento, em 2016. Em junho daquele ano, Arthur Lira apresentou à CCJ um parecer favorável a Cunha, na tentativa de evitar a cassação de seu aliado. A estratégia não funcionou, e Cunha acabou perdendo o mandato três meses depois. Agora chega à presidência como líder do Centrão, o bloco de partidos que dá sustentação ao governo federal.





O deputado enfrenta processos judiciais. Quando era primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Alagoas e responsável pela gestão financeira da Casa, em 2006, ordenou – sem licitação – o pagamento de R$ 42.988,00 dos cofres públicos para a compra de uma caminhonete Mitsubishi L200 Sport HPE para Jully Beltrão Lima, filha do falecido ex-deputado João Beltrão, segundo reportagem do jornal O Estado de S.Paulo. A despesa foi julgada ilegal pela Justiça alagoana, que condenou Lira e mais quatro pessoas por improbidade administrativa, decisão da qual o deputado vem recorrendo desde 2016.





Lira também é réu em dois processos no Supremo Tribunal Federal. De acordo com uma das denúncias, oferecida em abril de 2018 pela Procuradoria-Geral da República, ele recebeu R$ 106 mil de Francisco Colombo, ex-presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU), em troca de apoio político para se manter no cargo. O dinheiro foi apreendido em fevereiro de 2012 com um assessor de Lira, que tentava embarcar em um voo – pago pelo deputado – de São Paulo para Brasília com a quantia escondida na roupa.





O outro processo a que Arthur Lira responde no STF é o do “quadrilhão do PP”, dentro da Operação Lava-Jato. Ele e outros membros do partido são acusados de formar organização criminosa que teria praticado crimes contra diversos órgãos públicos, como Petrobras, Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades. O esquema teria durado aproximadamente dez anos e teria desviado, só da Petrobras, cerca de R$ 29 bilhões.





O parlamentar também é alvo de processo que corre na Justiça de Alagoas, pela suposta prática de rachadinha, entre 2001 e 2007. O esquema teria movimentado R$ 254 milhões. Lira foi absolvido em primeira instância, mas o Ministério Público de Alagoas recorreu da decisão em dezembro de 2020. O recurso ainda não foi julgado.





Arthur Lira ainda é réu um processo que tramita na Justiça do Distrito Federal, em que Jullyene Cristine Santos Lins, sua ex-esposa, o acusa de difamação e injúria, pelo fato de ele ter dito que ela “é uma vigarista profissional querendo extorquir dinheiro, inventando histórias”. O deputado deu a declaração para rebater a afirmação de Jullyene de que ele ocultou um patrimônio de R$40 milhões recebidos como propina.





Outra acusação que pesa sobre Lira é a de ter emitido um cheque sem fundo no valor de R$ 48.884,54, em 1996, para pagamento de uma parcela de um imóvel. Segundo informações da revista Veja, o deputado foi condenado em três instâncias judiciais a pagar a dívida com juros e correção monetária. A última decisão foi proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e determinou o bloqueio das contas bancárias do deputado. Mas o saldo do deputado era insuficiente para quitar o débito.