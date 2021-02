Candidatos de Bolsonaro comandarão o Congresso

Deputado Arthur Lira fez o primeiro discurso no plenário como presidente da Câmara logo após a ampla vitória, com 302 votos dos 505 parlamentares que participaram da eleição





Os dois candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro vão comandar o Congresso Nacional nos próximos dois anos. Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi eleito presidente do Senado com 57 votos, em votação secreta, derrotando a candidata independente Simone Tebet (MDB-MS), com 16 votos acima dos 41 necessários. Ela recebeu 21. Já Arthur Lira (PP-AL) obteve ampla vitória, com mais do que o dobro do principal adversário, Baleia Rossi (MDB-SP). Foram 302 contra 145. E, de imediato, o deputado tomou decisão polêmica. Enquanto Rodrigo Pacheco, em seu discurso, defendeu a pacificação, Lira já partiu para o confronto ao desautorizar medida do seu agora antecessor Rodrigo Maia. Em seu primeiro ato, ele anulou o bloco parlamentar liderado por Baleia Rossi para composição da nova Mesa Diretora, que tira a participação da oposição a ele.





O resultado da eleição nas duas Casas representa importante vitória política para Bolsonaro, que se empenhou pessoalmente na campanha de Pacheco e Lira, em um momento de forte pressão sobre o governo. O triunfo de Pacheco também fortalece o agora ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP), seu principal cabo eleitoral, que deve continuar com influência na Casa.





Além de favorecer a tramitação de projetos de interesse do Executivo, a eleição de Pacheco deve reforçar a blindagem de Bolsonaro no Congresso, no momento em que já passam de 60 os pedidos de impeachment contra ele — a maioria relacionada a sua atuação na pandemia. As eleições para as presidências da Câmara e do Senado são importantes também para o chefe do governo decidir sobre o partido ao qual irá se filiar para concorrer à reeleição em 2022. Ele anunciou que tomará essa decisão em março. Além disso, as novas composições das Mesas Diretoras vão orientar a reforma ministerial que Bolsonaro pretende fazer para acomodar os aliados. Participaram da eleição no Senado 78 parlamentares. Jaques Wagner (PT-BA) e Jarbas Vasconcellos (MDB-PE) não compareceram por motivo de saúde. Chico Rodrigues (DEM-RR) não votou porque pediu licença do mandado, depois de ser flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca.





Com o resultado da eleição,Pacheco colheu os frutos de articulação que conseguiu atrair apoios não só de senadores governistas mas também de oposição, de partidos como PT, PDT e Rede. Ao longo da campanha, o parlamentar assegurou aos apoiadores que, embora contando com o aval do Planalto, ele estava comprometido com a independência do Senado. E no seu discurso de posse não foi diferente. Ele prometeu manter a autonomia da Casa e se empenhar pelas reformas tributária e administrativa e no combate da pandemia do novo coronavírus.



Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado também com ampla maioria: 57 dos 78 votos (foto: Ed Alves CBDAPress)



Pesou também a favor de Pacheco o fato de ele demonstrar um perfil considerado garantista, com atuação, inclusive, na diretoria da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG). Isso agradou aos parlamentares que consideram abusivo o modo de atuação da Lava-Jato e de outras operações anticorrupção. Na semana passada, a vitória de Pacheco passou a ser dada como certa depois que a bancada do MDB desistiu de concorrer à eleição com Simone Tebet (MS), em favor de um acordo com Alcolumbre.





A campanha emedebista era a única que representava algum tipo de ameaça à do candidato do DEM. Tebet, após a decisão dos colegas de partido, resolveu lançar uma candidatura independente, porém, sem a mesma força de antes. Houve três desistências de candidatos horas antes do início da eleição. Decidiram abandonar a disputa os senadores Jorge Kajur (Cidadania-GO), Major Olímpio PSL-SP) e Lasier Martins (Podemos-RS).



DECISÃO SURPREENDENTE





A disputa na Câmara estava muito acirrada, mas a distribuição de R$ 500 milhões em emendas pelo governo virou votos para Lira. A verba foi repassada para obras indicadas pelos parlamentares nos estados. A liberação dos recursos é obrigatória, mas pode ocorrer ao longo do ano. Essa foi a maior liberação para um mês de janeiro desde que o registro é feito. A surpresa veio mesmo foi após a vitória de Lira. Assim que tomou a cadeira de Rodrigo Maia na presidência da Câmara, Arthur Lira adotou discurso em defesa dos interesses nacionais e pelo combate da pandemia do coronavírus. Mas logo anunciou medida polêmica, que foi a dissolução do bloco parlamentar formado por Baleia Rossi e seu padrinho, Rodrigo Maia, para a nova Mesa Diretora. Á tarde, Maia e Lira já haviam batido boca em tensão reunião de líderes. Maia deferiu o pedido de registro do bloco de Baleia Rossi depois do prazo regimental. Lira protestou porque segundo ele o bloco do seu principal adversário sequer foi protocolado.





O bloco de Lira foi formalizado com apoio de PP, PSL, PSD, Republicanos, PTB, Pros, Podemos, Avante, Patriotas e PSL. Maia e Baleia Rossi apresentaram bloco com Rede, PV, PCdoB, Cidadania, PDT, MDB, PSDB e Solidariedade. O PT, maior partido da Câmara, não registrou a tempo, antes do meio-dia, apenas às 12h06. Mas entendeu que o sistema atrasou e deferiu os dois blocos, o que causou irritação em Lira, que bateu boca com Maia. E a retaliação veio à noite, quando Lira assumiu e desfez o bloco.





“Considerando que neste momento apenas o cargo de presidente foi apurado, cargo excluído da proporcionalidade partidária, permitindo a candidatura de qualquer deputado e que nenhuma candidatura apresentada a este cargo foi indeferida. Considerando que ainda não é conhecida a vontade deste soberano plenário, quanto à parte equivocada, relativas aos demais cargos decide tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco”, disse Lira.